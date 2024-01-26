Артилерія для України: ЗСУ додатково отримають від Франції ракетні системи LRU

Перші чотири системи були надані українським збройним силам у 2022 році. Тепер усього на озброєнні ЗСУ перебуватимуть шість установок.

Збройні сили України отримають додатково дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) М270 LRU. Техніку надасть Франція в рамках програми "Артилерія для України". Про це 25 січня повідомив "Мілітарний" із посиланням на Міноборони Франції.

Система Lance-roquettes unitaire або скорочено LRU є варіантом американської M270 MLRS HIMARS на гусеничній платформі.

Системи пройшли модернізацію. Зокрема, були оснащені оновленою системою управління вогнем EFCS, новими системами зв'язку та навігації з використанням GPS. Як і американські HIMARS, французькі РСЗВ може вести вогонь високоточними реактивними снарядами сімейства GMLRS з дальністю ураження до 80 км.

Оглядачі пишуть, що протягом 2011-2014 років 13 із 57 LRU було модернізовано, а решту поліпшення не пройшли й були відправлені на збереження.

Перші французькі РСЗВ були надані Україні восени 2022 року. Тоді ЗСУ отримали чотири такі машини. З урахуванням цього постачання на озброєнні українських сил перебуватимуть шість LRU.

Раніше повідомлялося, що на фронті було помічено установку залпового вогню, яка була встановлена на легковий транспорт. Українські військові перетворили легкову машину на РСЗВ з пусковою установкою "Град" калібру 122-мм.