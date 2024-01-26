Бронь за 20 тисяч грн на місяць: усі підприємства в Україні зможуть бронювати персонал, — ЗМІ

У Раді пропонують ввести щомісячний платіж за бронювання військовозобов'язаних. На підприємстві, за словами журналістів, зможуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати.

Депутати ВР в Україні пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. Про це пише Forbes.

Депутати економічного комітету ВР декілька тижнів працювали над новим законопроєктом, який змінює процес бронювання співробітників.

Вони пропонують відмовитися від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ і встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від посади. Головна умова – компанія має працювати в "білу" та сплачувати податки до бюджету.

Згідно із законопроєктом, до 1,5% військового збору за кожного заброньованого додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн (за кожного працівника).

"Встановлення будь-яких критеріїв відносно заробітної плати буде сприймається суспільством, як поділ на класи. На підприємстві можуть самостійно обирати, кого зі співробітників хочуть забронювати", – пояснив зміну концепції голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха.

За словами нардепа, за різними сценаріями фіксована ставка за бронювання може принести від 18 млрд до 155 млрд гривень на рік.

З посиланням на законопроєкт Forbes пише, що зараз в Україні заброньовано 538 тисяч чоловіків, включаючи державних службовців та працівників військових адміністрацій.

На момент публікації матеріалу народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха у своєму Facebook не коментував можливі зміни до законодавства щодо бронювання працівників.

Нагадаємо, що в Україні у певних містах влада виплачує грошові бонуси тим, хто вступає до лав ЗСУ добровільно.

Раніше повідомлялося, що бізнес втратив до 800 тисяч чоловіків. Ринок праці в Україні через повномасштабну війну скоротився більш ніж на 2 млн осіб.