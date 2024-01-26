Запасів вистачить на роки: РФ може відновлювати до 1000 танків на рік, – танковий експерт

У РФ після розвалу СРСР залишились величезні запаси бронетехніки. За словами експерта Миколи Саламахи, ворог здатний відновлювати танки сотнями.

Російська армія втратила кілька тисяч танків з часу повномасштабного вторгнення в Україну. Попри це запаси бронетехніки у окупантів дозволяють продовжувати бойові дії. Про це сказав танковий експерт Микола Саламаха в коментарі "Ліга.НЕТ".

За даними проєкту Oryx, окупанти втратили 2661 танк з 24 лютого 2022 року. Українській Генштаб дає цифру 6265 танків з початку повномасштабної війни. Попри ці дані у РФ є запаси, які дозволять забезпечувати військо танками. За словами Миколи Саламахи, російські війська можуть витягати та вводити в стрій до 1000 машин на рік.

"Запасів на складах достатньо, аби витаскувати із загашників корпуси і ставити до строю до 1000 одиниць машин на рік. Виробництво Т-90М можуть довести десь до 100 одиниць на рік. Ще приблизно 200 – просто будуть ремонтувати", — пояснює Саламаха.

Відтак для України важливо локалізовувати іноземне виробництво. Німецький виробник Rheinmetall запустить виробництво бронетехніки на українській території. Ще одна німецька компанія FFG будує ремонтний центр для відновлення низки зразків німецького озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, 25 січня Микола Саламаха перелічив, які найвразливіші місця є у російського Т-90М "Прорив", щоб його можна було пробити 30-мм гарматою.

21 січня ЗМІ писали про вбивче комбо для нічних операцій танків Abrams та БМП Bradley.