Україна має намір перенести частину виробництва безпілотників до Литви, — голова МЗС

Міністр закордонних справ Габріелюус Ландсбергіс заявив, що литовцям варто вчитися та переймати досвід в українців, які майже два роки борються з агресії РФ, аби бути готовими до можливої війни

Міністр закордонних справ Литви Габріелюус Ландсбергіс заявив, що Україна має намір перенести виробництво безпілотників на територію їхньої країни. Про це повідомляє видання JP.lt. з посиланням на слова глави МЗС.

Як зазначив Ландсбергіс, спосіб ведення війни змінюється, тому Литві варто вчитися в українців, які майже два роки воюють проти агресії Російської Федерації.

"Схоже, українці зацікавлені в можливому перенесенні частини виробництва до Литви. З нашою допомогою, ну і, можливо, частково для себе, якби ми змогли забезпечити їх необхідними дронами", — наголошує він.

Глава литовського МЗС підкреслив, що за кілька років до початку повномасштабного вторгнення Росії Україна фактично не мала уявлення, що у війні їй знадобляться безпілотні літальні апарати та інше озброєння, які стануть повсякденною нормою в умовах бойових дій.

Ландсбергіс зазначив, що Литва може перейняти український досвід у підготовці до можливої війни, яка може

"бути схожою через географію та інші обставини".

"Вчитися треба зараз. Тим більше, що вони готові відкривати друзям свої книжки про війну. Така нагода надзвичайна. За ті уроки, які ми можемо винести, було сплачено найвищу ціну", — додав він.

Нагадаємо, раніше литовський президент Гітанас Науседа заявив, що Литва і Польща збираються провести спільні військові навчання в районі Сувальського коридору. Сценарій навчань "Незламний Захисник" передбачає атаку Росії на територію союзників, що призведе до активації статті п'ятого договору НАТО про колективну оборону.

Раніше видання Postimees повідомило, що країни Балтії побудують лінію оборони від Росії на східному кордоні, а Естонія планує створити мережу з 600 бетонних бункерів.