Від 6 до 50 тисяч грн щомісяця: у Раді розробляють нову концепцію бронювання (відео)

За словами нардепа Дмитра Наталухи, наразі проводиться опитування щодо ідеї плати за бронювання працівників, адже бізнес готовий самостійно бронювати своїх працівників та платити за це гроші до бюджету.

У Верховній раді України розглядають нову концепцію бронювання працівників. Йдеться про плату підприємства за відстрочку від служби працівника у розмірі від 6 тисяч до 50 тисяч гривень щомісяця. Про це розповів в ефірі "Київ24" голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку та нардеп Дмитро Наталуха.

Він пояснив, що йдеться не про законопроєкт, чи проєкт нормативного акту. Це лише концепція, яку зараз розглядають разом із військовими, економістами, аналітиками та бізнесом.

Як розповів Дмитро Наталуха, наразі проводиться опитування щодо ідеї плати за бронювання працівників. Зокрема, бізнес готовий самостійно бронювати своїх працівників та вирішувати, кого саме залишати на підприємстві і щомісячно платити за це кошти до бюджету.

Триває обговорення щодо того, чи надавати таке право фізичним особам підприємцям, та сума плати за бронювання.

"Зараз існує певна дельта, вона визначається, умовно кажучи, від 6 тисяч гривень до 50 тисяч гривень", — сказав Дмитро Наталуха.

Також Дмитро Наталуха зазначав на своїй Facebook-сторінці, що нова концепція буде представлена урядовцям та керівництву країни лише після того, як одні гіпотези цієї концепції знайдуть підтвердження, а інші — спростування.

За його словами, процедура бронювання потребує якісного оновлення, адже одні компанії можуть бронювати велику кількість працівників, а інші не можуть через те, що не підпадають під якийсь критерій. Власне, одна із гіпотез полягає у тому, що будь який бізнес, який чесно працює та сплачує податки, є важливим.

Нагадаємо, 16 січня у Міністерстві економіки заявили, що Кабмін ввів нові правила бронювання працівників оборонних підприємств. Такі підприємства тепер зможуть бронювати своїх працівників без обмеження кількості. Також це не залежатиме від рівня дефіцитності їхньої військової спеціальності.

Окрім того, нещодавно медіа розповідали, кого з чоловіків у 2024 році не можна забронювати від призову. Так, йдеться про деякі спеціальності рядового, старшинського складу та офіцерського складу.