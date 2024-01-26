Окупанти розстріляли шість українських військових біля Новомихайлівки, — Deep State (карта)

У Deep State повідомляють, що розстріл українських військових бачили суміжні підрозділи на стрімі, однак поки що ніхто не наважився опублікувати відео російського злочину.

На початку січня російські військові розстріляли шість українських бійців неподалік Новомихайлівки Донецької області. Про це повідомили у Telegram-каналі Deep State.

Фото: Deep State

Зазначається, що окупанти 4 січня взяти спостережний пункт Сил оборони біля села Новомихайлівка. На українській позиції перебувало 8 військових 23-ї ОМБр.

Повідомляється, що шість українських бійців окупанти поставили на коліна, після чого розстріляли. Ще двох військових вони забрали із собою.

"Це жахливе видовище бачило одразу декілька суміжних підрозділів на стрімі", — йдеться у повідомленні.

У проєкті Deep State пишуть, що відео не мають у наявності, адже його досі ніхто не наважився опублікувати. Однак його публікація розкриє ще один злочин російських військ проти українських бійців.

Окрім того, важливо, аби це відео побачили як західні партнери України, так і ті, хто вірить, що зможе врятуватися здавшись у полон.

Розстріл український військових

Російські військові систематично порушують закони та звичаї війни, зокрема, розстрілюючи українських військовополонених.

Так, наприкінці грудня військовий 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов опублікував у себе в Telegram-каналі "Говорять Снайпер" відео, де імовірно військові РФ розстріляли українських військових 117-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

В Офісі Генпрокурора повідомляли, що розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв ведення війни, поєднаного з умисним вбивством.

Також у жовтні волонтер Сергій Стерненко повідомляв, що окупанти розстріляли на Токмацькому напрямку українських бійців, які здалися у полон.

Нагадаємо, раніше окупанти розстріляли у Волновасі сім’ю із 9 людей. За інформацією російського слідства, вбивці із Далекого Сходу стріляли у темряві з автоматичної зброї з глушника та використанням тепловізора.

Медіа писали, що зловмисники намагалися приховати злочин та з якоїсь причини розлили на підлозі воду. Серед імовірних причин вбивства могла бути сварка через алкоголь, або бажання захопити будинок.