Один з постраждалих під час ракетного удару у спорткомплексі "Локомотив" помер в лікарні

Як розповіли у футбольному клубі, загиблий чоловік працював лікарем-реабілітологом і був колишнім спортсменом з пауерліфтингу.

Ракетний удар по київському спортивному комплексі "Локомотив", який стався зранку 23 січня, забрав життя ще одного чоловіка — Михайла Донського. Про це 26 січня повідомив футбольний клуб "Локомотив" на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається у дописі, Михайло Донський був лікарем-реабілітологом, колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Він із родиною був постійним відвідувачем комплексу і поціновувачем футболу.

Після ракетного удару чоловік перебував у важкому стані у комі, але 26 січня помер у лікарні.

"Виражаємо найглибші співчуття родині загиблого. Сил і терпіння, аби пережити цей важкий час. Ця втрата є надважкою для всієї родини Локо", — зазначили в пресслужбі клубу.

Фото: Скріншот

Обстріл Києва 23 січня

Зранку, 23 січня, Росія атакувала ракетами українську столицю. Сили ППО знищили над Києвом майже два десятки повітряних цілей. Постраждали 22 людини, серед яких було троє дітей. Госпіталізували 13 містян, у тому числі троє дітей. 13-річному хлопцю та шістьом дорослим надали допомогу на місці.

Сам спортивний комплекс "Локомотив" під час ракетної атаки 23 січня був сильно пошкоджений.

Під час однієї з останніх ракетних атак на Київ російські агресори випустили по столиці України балістичну ракету північнокорейського виробництва.

23 січня російські військові атакували ракетами, крім Києва, Харків та інші міста. Найбільше жертв того дня було саме в Харкові, загинули 10 людей. 25 січня в Харкові був день жалоби.

Нагадаємо, що 24 січня під час вечірнього обстрілу Харкова отримала поранення 4-річна дитина. Російська ракета вдарила у будинок в центрі міста, якому майже 130 років.