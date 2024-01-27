Кремль хоче вести війну в Україні принаймні до 2027-2028 років, — The Telegraph

Експерти переконані, що російський ВПК небезпечно швидко розвивається. У ЗМІ припустили, що РФ вдасться відновити вогневу перевагу, яка в неї була на початку повномасштабного вторгнення.

Росія готова воювати ще декілька років. Президент РФ Володимир Путін сподівається, що економічна мобілізація переломить хід війни в Україні. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph від 26 січня.

"Зараз ми перебуваємо в сценарії, коли Росія витрачає 40% ВВП на цю війну — це більше, ніж на охорону здоров’я й освіту", — розповів неназваний західний чиновник.

Оцінку реального масштабу переходу РФ до воєнної економіки ускладнює те, що інформація про ворожу оборонну промисловість засекречена, а Кремль перебільшує дані для пропаганди. Однак експерти згодні, що ворожий ВПК небезпечно й активно розвивається.

У Міноборони РФ звітували, що за минулий рік країна-агресорка виготовила 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин. Міністр Сергій Шойгу заявив, що виробництво танків збільшилося на 560%, а БТР — на 350%.

Анонімні офіційні особи Заходу інформували, що Росія планує виготовляти 2 мільйони артснарядів за рік. Це вдвічі більше, ніж, як очікували західні спецслужби, вона могла виготовити до повномасштабної війни.

"Додайте до цього постачання снарядів, ракет і безпілотників із Ірану та Північної Кореї, і Росія вже відновить вогневу перевагу, яку мала на початку війни", — підкреслили журналісти.

Вплив розвитку ВПК РФ на полю бою — "миттєвий і очевидний". Артилерійські підрозділи намагаються придушити гармати ЗС РФ контрбатарейним вогнем, а піхотинці не мають необхідної вогневої підтримки в умовах російських штурмів.

У статті йдеться, що навряд Росія зможе виробити достатньо зброї для великого наступу у 2024 році. Однак плани Кремля сягають далі, ніж до кінця цього року.

"Вони говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, що означає, що вони прагнуть вести війну принаймні три-чотири роки", — передав інсайдер із питань оборони.

У ЗМІ зазначили, що якщо Захід не діятиме, Україна ризикує програти у війні. З РФ уже надходять тривожні сигнали, що в такому разі російські війська підуть далі.

Західні санкції не заважають Росії виробляти зброю. Країна-агресорка витрачає додаткові кошти на кожен компонент, але постачання продовжуються.

Москва переобладнала майже всю свою електроніку військового призначення для роботи з компонентами споживчого класу. Цей підхід виявився дуже ефективним, адже жодних санкцій на закупівлю електронних компонентів загального призначення немає.

Однак у виданні наголосили, що змальовувати "російську військову машину" нестримною силою було б неправильно. Вона також має проблеми — із нестачею кваліфікованої робочої сили та низькою якістю запчастин. Кремль веде війну таких масштабів, із якими не може впоратися навіть ВПК радянської спадщини.

Багато вироблених у Росії ракет не відповідають вимогам, бо в країні бракує кваліфікованих інженерів. До того ж, попри збільшення виробництва, ворожі заводи "ледве встигають за попитом".

Нагадаємо, ризик великомасштабного наступу ЗС РФ прокоментували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк нагадав, що страх перед Росією — одна з цілей ворожої пропаганди.

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