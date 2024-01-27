Будує "кинджали" з Брюсселя: агент ГРУ налагодив військовий експорт для ЗС РФ, — ЗМІ (фото)

Родина випускника академії ГРУ Росії налагодила масове постачання різних товарів для російського ВПК. Серед іншого — постачають устаткування для випуску ракет "Кинджал".

Росіянин, який співпрацює з ГРУ Росії, чверть століття спокійно проживає в Бельгії та створив інвестиційну компанію, яка, крім основної діяльності, постачала спеціальні верстати до РФ. Син цього росіянина керує компанією, яка продає Міноборони РФ верстати для виробництва аеробалістичних ракет "Кинджал" для ударів по Україні. По деталі розслідування щодо ще одного шляху обходу санкцій розповіли розслідувачі порталу The Insider.

Розслідувачі вирішили поцікавитись компанією Groupe d'Investissement Financier, яка фігурувала в попередньому розслідуванні щодо шляхів експорту до РФ підсанкційних воєнних товарів. З'ясували, що власником цієї компанії є Віктор Лабін — росіянин, який більш як 20 років проживав у гуртожитку академії ГРУ в Москві. У цьому гуртожитку російські спецслужби оселяють виключно своїх майбутніх співробітників, розповідається на порталі.

Віктор Лабін із 2000 року проживає в Брюсселі й усі 24 роки спокійно веде бізнес, не потрапивши після 2022 року під жодні санкції. Водночас підпорядкована йому компанія співпрацює з російською компанією "Сонатек". А "Сонатек" постачає продукцію на 18 підприємств у РФ, які випускають продукцію військового призначення.

Віктор Лабін, власник компанії, яка постачає в РФ товари в обхід санкцій Фото: The Insider

Син Віктора Руслан Лабін водночас проживає в РФ і є директором компанії ВАТ "Сонатек" — вона фігурує в попередньому розслідуванні The Insider. Саме "Сонатек", наприклад, в обхід санкцій постачає "координатно-вимірювальне устаткування" для виробництва "кинджалів" і в цілому для військово-промислового комплексу. В документах, які потрапили до рук розслідувачам, є сировина й устаткування, які в Росії не навчилися випускати, тому купують за кордоном:

мінеральний цирконієвий концентрат;

намотувальна машина літієвої фольги;

зубчаті колеса;

фрезерні станки;

вимірювальні та контролювальні прилади;

привідні ремені з вулканізованої гуми тощо.

Яке устаткування та сировину отримує РФ через фірму в Брюсселі Фото: The Insider

На порталі The Insider підсумували, що компанія та її партнери досі не перебувають під санкціями. Водночас вони публічно в соцмережах підтримують війну РФ в Україні.

Роман Лабін у Європі Фото: The Insider Роман Лабін — фото із забороненої соцмережі Фото: The Insider

Санкції на РФ — деталі

Зазначимо, із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україні світова спільнота наклала низку санкцій, які зачепили фізичних осіб і підприємства, дотичних до збройної агресії. У ЗМІ підрахували, що кількість російських санкцій перевищили кількість обмежень, які за десятиліття були накладені на Іран. 12 січня у Фокусі проаналізували інформацію про наслідки для російської економіки подібних дій: вона продовжує зростати навіть на третьому році гарячої фази війни.

Нагадуємо, 25 січня в Європейському Союзі розповіли деякі деталі нового санкційного пакета: він торкнеться алюмінію, але не зачепить ядерну енергетику.