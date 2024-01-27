Питання в ПРО: у Зеленського пояснили, навіщо РФ здійснила провокацію з Іл-76

Росіяни хочуть показати українців таким ж жорстокими, як вони самі, пояснили в офісі президента. При цьому Москва активно протидіє розслідуванню.

Кремль навмисно здійснив провокацію з авіакатастрофою літака Іл-76, щоб вплинути на постачання в Україну західного озброєння. Головна ціль — пригальмувати надання комплектів протиракетної оборони (ПРО). Про наслідки падіння повітряного судна у Бєлгородській області радник голови офісу президента Михайло Подоляк розповів у ефірі порталу "Ми — Україна".

Подоляк зробив два висновки щодо дій РФ у випадку з Іл-76.

По-перше, російське командування намагається загальмувати надання Україні систем протиракетної оборони. Ці системи є небезпечними для літаків ЗС РФ і для дій авіації на лінії фронту.

По-друге, Москва хотіла б показати міжнародному співтовариству, що Україна начебто чинить такі ж самі злочини, як і РФ. Політик назвав подібні дії намаганням "погратись в історію".

"Це війна, ми порушуємо якість конвенції, але Україна також. Давати ви будете менше звертати увагу на порушення Росією міжнародного гуманітарного права і конвенцій, які регламентують правила та звичаї війни", — навів орієнтовні міркування Кремля український політик.

У ефірі порталу радник голови ОП також зауважив деякі особливості останніх подій. Зокрема, досі достеменно не відомо, що ж саме сталось з літаком Іл-76, який 24 січня злітав з аеродрому за 100 км від українського кордону. Не відомо, хто або що перебували на борту — інформацію не отримали і представники міжнародних організацій, які з цього приводу звертались до Кремля.

"Росія активно протидіє розслідуванню. Чому?" — поцікавився Подоляк.

Також викликає здивування, чому російська влада настільки наполегливо згадує про цей "епізод". Зокрема, про нього багато пишуть у медіа, порушують питання на міжнародних майданчиках, наприклад, на Радбезі ООН.

Авіакатастрофа Іл-76 — деталі

Зазначимо, близько 11 год. 24 січня військово-вантажний літак Іл-76 упав у полі неподалік від Бєлгорода у РФ. РосЗМІ незабаром після цього опублікували список українських полонених, які начебто були на борту. Також пролунали обвинувачення у бік України, яка, згідно з версією росіян, влучила по літак з ЗРК Patriot.

Секретар РНБО Олексій Данілов 25 січня заявив, що Росія "бреше" і пояснив, чому українська влада не поспішає з коментарями. З його слів, спершу потрібно всю інформацію верифікувати, а потім виходити з поясненнями.

Тим часом у Координаційному штабі з поводження з полоненими підтвердили, що саме 24 січня мав відбутись великий обмін, але процес раптово припинився. При зверненні щодо списків на обмін російська сторона пропонувала ознайомитись з переліком з 65 українців. які опублікували росЗМІ у перші години після авіакатастрофи.

Нагадуємо, 27 січня в українському представництві Міжнародного Комітету Червоного Хреста пояснили, чи зверталась РФ щодо передавання Україні тіл загиблих. Тим часом в ООН повідомили, що Кремль не надав доказів на підтвердження своєї версії авіакатастрофи Іл-76. Голова ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що ні Україна, ні РФ не можуть поки що точно пояснити, що сталось з літаком.