Влада Росії передала частину акваторії Азовського моря в користування ЗС РФ

Певна зона в Азовському морі буде використовуватися для забезпечення оборони Росії та безпеки держави.

Російська адміністрація передала частину акваторії Азовського моря під ведення військової частини в місті Керч протягом 20 років з метою забезпечення національної оборони країни. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр країни Михайло Мішустін.

"Надати військовій частині 6942 на 20 років у відокремлене водокористування частину акваторії Азовського моря для забезпечення оборони країни і безпеки держави", — ідеться в документі.

Військова частина зобов'язана утримувати в справності гідротехнічні об'єкти у виділеній їм частині акваторії. Крім того, цю частину акваторії не можна буде використовувати юридичним і фізичним особами, це стосується і рибного лову.

Нагадаємо, що керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук повідомив "Фокусу", що з 'єднати територію РФ із Кримом Росія хотіла ще до початку агресії 2014 року, пропонуючи збудувати залізницю з Ростова-на-Дону до Криму, повз Новоазовськ, Маріуполь і Мелітополь.

А також росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" можна включити в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.