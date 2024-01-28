"Будемо претендувати на Закарпаття": угорський політик пригрозив Україні

Лідер політичної партії "Наша Батьківщина" вважає, що Україна може програти у війні з РФ, а військовий конфлікт на території країни був нібито спровокований міжнародним інвестиційним фондом BlackRock.

Лідер угорської ультраправої партії Mi Hazank Ласло Тороцкаї заявив про те, що в разі поразки України у війні з Росією офіційний Будапешт претендуватиме на Закарпаття. Про це політик сказав, виступаючи на щорічному оціночному заході руху "Наша Батьківщина" в Будапешті в суботу, 27 січня, повідомляє медіа Index.

"Якщо внаслідок війни державність України припиниться, то "Наша Батьківщина", як єдина партія в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття", — заявив Тороцкаї.

Угорський політик також сказав на камери про те, що "тиск з боку міжнародних фінансових інститутів" призвів до війни на території України, "зруйнувавши Європу і відправивши економіку континенту на дно". Зокрема, він заявив, що "Україна була куплена інвестиційним фондом BlackRock. Це американська міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша у світі за розміром активів під управлінням. Розмір активів під управлінням станом на кінець 2022 року становив 8,59 трлн доларів.

Зазначимо, що Ласло Тороцкаї не вперше виступає з антиукраїнськими заявами. Так, у листопаді 2022 року він побажав мати з Польщею спільні кордони, натякнувши на Закарпаття. На честь Дня незалежності Польщі політик опублікував фотографію, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття в 1939 році, де поляк і угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

Крім того, на початку червня 2022 року чинний на той час спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер заявив, що у президента України Володимира Зеленського "психічна проблема". За його словами, люди, які просять допомоги, роблять це "наполегливо, ввічливо, без погроз". А президент України, вважає політик, вимагає і погрожує іншим країнам.