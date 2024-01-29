Росіяни повідомили про "захоплення" Табаївки на Харківщині: з'явилася реакція ЗСУ

Ворог має незначне просування на відповідній території, однак, це "все, на що спромоглися загарбники", а для українського командування основною метою є збереження життів військових, наголошує Володимир Фітьо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ.

Російські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про начебто захоплення Табаївки на Куп'янському напрямку. У ЗСУ спростували фейки окупантів та заявили, що у населеному пункті тривають бої. Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телеканалу "Еспресо".

"А те, що противник зараз у своїх пабліках вихваляється Табаївкою, не відповідає дійсності. Там відбуваються бойові дії, відповідно, ніякої Табаївки ворог не захопив", — йдеться у повідомленні.

Росія має незначне просування поблизу Табаївки

Він зазначив, що мінімальні просування на відповідній території — це "все, на що спромоглися загарбники". Окрім того, Фітьо підкреслив, що основним завданням командирів є збереження життів українських військовослужбовців.

ЗС РФ повністю знищили Крохмальне

Також Фітьо зазначив, що населений пункт Крохмальне у Куп'янському районі — важлива для російських військ ціль. Він додав, що окупантам потрібна хоч якась "перемога" перед президентськими виборами.

За його словами, у Крохмальному до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проживало 45 людей, проте нині цивільних там немає, а селище повністю зруйноване.

"Ворог подає це як перемогу за масштабом схожу на взяття Берліна. Це все, чим окупанти можуть на сьогодні похизуватися", — каже начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Він наголосив, що втрата Крохмального для ЗСУ не є такою важливою, адже українські військові перейшли на більш вигідні позиції.

Нагадаємо, про те, що захоплене російськими окупантами село Крохмальне у Харківській області — повністю знищене Володимир Фітьо повідомив ще 22 січня. За інформацією підполковника, українських військових, котрі захищали населений пункт, перемістили у більш захищені та краще обладнані позиції.

Нагадаємо, 26 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на сьогодні Мар’їнки на Донеччині більше не існує, однак українські війська ще перебувають у північній частині міста.