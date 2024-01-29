"Амбітний і справжній": на фронті загинув відомий український актор (фото)

Ще влітку 2023 року актор Володимир Федінчук читав вірші Лесі Українки. В грудні 2023 він взяв до рук автомат, одягнув військову форму та пішов воювати проти російських загарбників.

У боях на Донеччині загинув актор Коломийського академічного драматичного театру імені Івана Озаркевича та Рівненського академічного музично-драматичного театру, учасник народного ансамблю танцю "Сварга" Володимир Федінчук. Ще весною та влітку 2023 року він грав у театрі та брав участь у конкурсі на кращого читця віршів Лесі Українки. Загинув у січні, опублікувавши останній допис у соцмережі про допомогу ЗСУ. Про смерть актора хореографка ансамблю "Сварга", заслужена діячка мистецтв, Мирослава Воротняк повідомила в Facebook.

Воротняк написала, що загинув "життєрадісний, амбітний, доброї душі воїн". Авторка допису написала слова скорботи за загиблим актором.

"Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати. Та нехай добрий, світлий спомин про покійного захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його".

Деякі деталі щодо загибелі воїна та актора розповів мер Рівного Олександр Третяк. З його слів, Федінчук загинув у селі Михайлівка на Донеччині. Дата смерті 22 січня 2024 року.

"На жаль, гинуть кращі з кращих, актори, науковці, спортсмени, педагоги, втрачаємо цвіт нації", — написав Третяк у дописі Facebook.

Про смерть актора також ідеться у скорботних дописах на сторінках Facebook Коломийського та Рівненського театрів.

"Талановитий, щирий, життєрадісний, амбітний, справжній… Він був неймовірною людиною! Це непоправна втрата…. Володя назавжди в наших серцях і пам'яті", — ідеться у дописі на сторінці Коломийського академічного драматичного театру ім. І. Озаркевича.

На сторінці Рівненського театру лаконічно написали скорботні теги "#Наш_Герой, #НаЩиті". Також опублікували низку світлин актора Володимира Федінчука.

Володимир Федінчук - актор, який загинув на війні Володимир Федінчук - роль у "Енеїді" Володимир Федінчук - роль у казці Володимир Федінчук - роль у драмі

Федінчук останній допис у соцмережі опублікував 21 січня — за добу до загибелі. Воїн розмістив відео з засідання Рівненської міськради, на якому обговорювали виділення коштів на підтримку Сил оборони. Просив усіх "дослухатись та вслухатись" до слів спікера, який соромив депутатів за дискусії.

Перша світлина Федінчука у військовій формі опублікована 24 грудня 2023 року. Ще влітку він став переможцем конкурсу читців віршів Лесі Українки, у квітні — грав у виставі, у вересні — фотографувався з весільним тортом.

Володимир Федінчук - перше фото у формі Володимир Федінчук - фото з автоматом Диплом Володимира Федінчука Володимир Федінчук з дружиною Тетяною

Володимир Федінчук — деталі біографії

Володимир Федінчук народився 20 грудня 1992 року — місце народження на сторінках з його біографією не вказали. Підрісши, здобув театральну освіту у Теребовлі і з 2011 по 2023 роки працював у театрах: спершу — у Коломийському академічному драматичному театрі ім. Озаркевича (з 2011 по 2016), потім — у Рівненському академічному музично-драматичному театрі. Також брав участь у виступах народного ансамблю танцю "Сварга". Одружений — дружину звати Тетяна, на її сторінці Facebook немає інформації про смерть чоловіка.

Ролі, зіграні 31-річним Володимиром у Рівненському театрі:

"Зерносховище" — Горобець;

"Енеїда" — Еней;

"Скрудж. Різдвяна історія" — Скрудж в молодості.

За інформацією на порталі театру можна нарахувати 22 театральні постановки, в яких він брав участь з 2016 по 2023 рр.

Нагадуємо, раніше Фокус писав про загибель інших українських акторів. 24 грудня стало відомо про загибель на війні зірки серіалів "Маестро" та "СуперКопи" Богдана Колесника. Того ж дня повідомили про смерть 24-річного актора "Молодого театру" Романа Новака — потрапив у ДТП.