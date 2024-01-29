Мобілізація в Україні: чоловіки можуть отримати три види повісток у лютому

Видана повістка не матиме жодних юридичних наслідків, якщо не міститиме всіх необхідних даних.

В Україні під час мобілізації військовозобов'язані чоловіки можуть отримати три види повісток. Більше про них розповіло видання ZN,UA.

Представники ТЦК та СП можуть вручити чоловікам наступні повістки:

для уточнення даних — повістки вручають для уточнення і оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я, місце роботи;

на проходження військово-лікарської комісії — повістки зобов'язують пройти медичне обстеження. До документів додаються картки дослідження та медичного огляду військовозобов'язаних. Після ВЛК у картках вказують висновок комісій про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби;

мобілізаційне розпорядження — повістки вручаються чоловікам, яких визнали придатними до проходження військової служби.

Що повинна містити повістка

Повістка повинна містити певні дані, а саме:

назву "Повістка";

ПІБ військовозобов’язаного чоловіка;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання громадянина;

номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК для явки чоловіка;

найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК;

дату видачі;

мокру печатку ТЦК, посадова особа якого видала повістку.

Повістка не матиме жодних юридичних наслідків, якщо вона не міститиме даних із переліку.

Нагадаємо, адвокат Андрій Карпенко повідомив, що чоловік, який має дитину-інваліда, може отримати відстрочку від призову на військову службу, незалежно від того, хто з батьків зазначений в документах про дитину.

Раніше повідомлялося, що існує 15 категорій громадян, яких можуть звільнити від призову. Також ці чоловіки можуть бути мобілізовані до армії, проте лише за власним бажанням.