Для налаштування ППО: у регіонах Росії відключають інтернет на вимогу Міноборони, — ЗМІ

Один із співрозмовників видання заявив, що на певній території РФ вимушено вимкнули мережу для "налаштувати обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної боротьби".

На вимогу Міністерства оборони Російської Федерації у регіонах країни-агресора відключають мобільний 4G-інтернет, ймовірно, аби налаштувати системи ППО. Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела серед операторів зв'язку.

Один із співрозмовників видання заявив, що у деяких регіонах Росії вимушено вимкнули інтернет для "налаштувати обладнання силових відомств для антидронової та протиповітряної боротьби".

Крім того, зазначається, що раніше влада Псковської, Новгородської та Ленінградської областей РФ оголосила, що з 25 по 30 січня в регіонах вночі не працюватиме мобільний інтернет.

У виданні додали, що офіційна версія відповідних відключень — технічні роботи з коригування радіочастотного спектра, однак джерела зазначили, що не було реальної потреби у проведенні цих робіт.

Також у північно-західних регіонах РФ посилення безпеки могло бути потрібним через візит президента Росії Володимира Путіна до Санкт-Петербурга 26–28 січня, зокрема через його зустріч в неділю з Олександром Лукашенком.

Нагадаємо, 29 січня у російських Telegram-каналах повідомили, що безпілотник атакував найбільший нафтопереробний завод Північного регіону Росії, розташований у Ярославлі.

Того ж дня у Міністерстві оборони Росії заявили про про нічну атаку БПЛА. Безпілотник нібито збили над Брянською областю. Інформація про руйнування та постраждалих не уточнюється.