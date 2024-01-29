"Пам'ятаємо": Зеленський, Залужний та Буданов вшанували пам'ять Героїв Крут (відео)

У річницю битви військово-політичне керівництво України вшанувало пам’ять воїнів на Аскольдовій могилі.

Президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, очільник ГУР Кирило Буданов та міністр оборони Рустем Умєров взяли участь у церемонії вшанування пам’яті Героїв Крут. Про це повідомив президент України.

Зеленський наголосив, що усі, хто боровся за незалежність України, назавжди залишаться в історії.

"Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу й майбутнє, – назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну!", — зазначив Володимир Зеленський.

День памʼяті Героїв Крут

Українці щорічно вшановують пам’ять молодих бійців та студентів, які 29 січня 1919 року дали бій під російським більшовикам під Крутами.

На захист проти близько 7 тисяч російських більшовиків біля населеного пункту Крути стали 600 вояк.

У цій битві загинули 70-100 українських військових, втрати більшовиків були більшими та сягнули 300 людей. Під час протистояння українським військам було наказано відступити. Більшовики взяли у полон близько 30 українських студентів, яких розстріляли та замордували.

Під час відступу українські герої підірвали мости та залізничне полотно, що дозволило стримати наступ ворожого війська. Після цієї битви, 9 лютого, було підписано Берестейський договір з країнами Четвертного союзу, який дозволив отримати підтримку для протистояння більшовикам.

Нагадаємо, що бій між більшовиками та українським військовим тривав близько 6-7 годин. Закатованим та розстріляним українським військовим, яких було взято у полон, Павло Тичина присвятив вірш "Пам’яті тридцяти".

У 2021 році у Службі безпеки України розсекретили архів про учасника бою під Крутами, 21-річного Семена Могили. У 1923 році його затримала радянська спецслужба під час спроби виїзду до Польщі.