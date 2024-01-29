В Угорщині змінили позицію щодо виділення Україні 50 млрд євро, — ЗМІ

За словами головного політичного помічника прем'єр-міністра Угорщини Балажа Орбана, Будапешт готовий використовувати бюджет ЄС для допомоги Києву, проте є умови.

У понеділок, 29 січня, Угорщина заявила про свою готовність до компромісу в питанні надання Україні 50 мільярдів євро з бюджету Європейського союзу. Про це пише агентство Reuters.

Повідомляється, що раніше глава угорського уряду Віктор Орбан відкрито висловлювався проти фінансової та військової допомоги Києву з боку Євросоюзу. Зокрема, політик наклав вето на перегляд бюджету ЄС, який передбачав фінансування України.

За даними агентства, політичний директор угорського прем'єра повідомив, що Будапешт більше не виступає проти використання бюджету ЄС для надання Києву допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

Як зазначають журналісти, таке рішення є суттєвою зміною позиції Угорщини, як порівняти з тим, що було кілька тижнів тому.

Головний політичний помічник прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан на своїй сторінці в X підтвердив, що Будапешт направив до Брюсселя нову пропозицію щодо готовності використати бюджет ЄС для допомоги Києву, однак за умови внесення поправок, які дають угорській стороні можливість змінити своє рішення пізніше.

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ повідомили, що ЄС готує стратегію на випадок відмови Угорщини від узгодження нового пакета фінансової підтримки для України, яка передбачає вплив на економіку країни.

Раніше, 22 січня, повідомлялося, що в ЄС запропонували механізм, завдяки якому Україна зможе отримувати військову допомогу на суму щонайменше 5 млрд євро щорічно з 2024 до 2027 року без узгодження з Угорщиною.