В обхід вето: у ЄС вигадали схему виділення Україні 20 млрд євро, — ЗМІ

Перемовини щодо виділення коштів ЄС для України триватимуть ще кілька тижнів, пояснили журналісти The Wall Street Journal. Питання ще не вирішене і обговорюватиметься на лютневому саміті Євросоюзу.

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У Європейському Союзі (ЄС) запропонували механізм, завдяки якому Україна буде отримувати військову допомогу на суму не менш як 5 млрд євро щороку з 2024 по 2027 рік. Гроші отримають уряди країн Західної Європи, які їх витратять на підтримку українського народу у протистоянні з Росією. При цьому не доведеться виділення коштів щоразу погоджувати, наприклад, з Угорщиною, яка блокує фінансування. Про деталі нового проєкту ЄС ідеться у статті порталу The Wall Street Journal.

Журналісти порталу поспілкувались з таємними джерелами у структурах ЄС — імена співрозмовників не розголошуються. Джерела запевняють, що завдяки пропозиції Євросоюзу Україна зможе отримати кошти на підтримку у боротьбі з Росією — міркують над двома шляхами розв'язання проблем.

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Перший шлях — виплата компенсацій країнам ЄС за витрати, які вони здійснюють на закупівлю зброї для України та для підготовки військових. Орієнтовна сума компенсації, на яку підуть кошти з бюджету Євросоюзу — близько 7,5 млрд євро.

"У документі ЄС наведено приблизну оцінку того, що цього року він може запропонувати державам-членам компенсацію за військову допомогу в розмірі 7,5 мільярдів євро", — зауважили автори статті.

Другий шлях — створення спеціалізованого військового фонду в межах Європейського фонду миру (European Peace Facility, EPF). В цей фонд вкладуть активи EPF на загальну суму 6,5 млрд євро. Завдяки таким діям сподіваються отримувати по 5 млрд євро річних — ці кошти також отримають європейські уряди і витратять їх на військові потреби України у 2024-2027 рр. Частина грошей ітиме на закупівлю зброї (боєприпасів, БПЛА, ракет ППО), частина — на фінансування навчання українських військових.

Поки що немає остаточного рішення щодо нової ідеї фінансування військових потреби України, зауважили джерела журналістів. Наголосили, що перемовини триватимуть кілька тижнів. Перший етап обговорення відбудеться у лютому 2024 року на саміті голів країн-членів ЄС, коли в черговий раз дискутуватиметься питання виділення 50 млрд євро.

ЄС та Україна — деталі

Зазначимо, Європейський Союз запланував виділити Україні 50 млрд євро військової допомоги — кошти мали надходити протягом 2024-2027 рр. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан кілька разів блокував рішення щодо цього питання. Угорський політик наводив різні причини, якими обґрунтовував свої дії: говорив, що ці гроші потрібні іншим країнам-членам ЄС, згадував про питання національних меншин і про те, що Україна перебуває у стані війни з країною, яку не зможе перемогти.

На саміті ЄС у грудні 2023 року Орбан не зумів заблокувати початок перемовин щодо вступу України до ЄС. У ЗМІ розповіли, що він на момент голосування вийшов з зали, як припускають, "щоб попити кави" з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Нагадуємо, Палата представників Конгресу США з осені 2023 року блокує виділення Україні 61 млрд дол. — у січні 2024 все ще тривають перемовини республіканців з урядом демократа, президента США Джо Байдена. Орієнтовно вказують, що позитивне голосування можливе у лютому. 5 січня в українській владі пояснили, що мають план "Б" на випадок, якщо грошей ззовні не буде.