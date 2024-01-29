Кремль відправить російських студентів на окуповані території: ЦНС пояснив, для чого це ворогу

Студентів хочуть використати як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів та будівництва укріплень, розповіли координатори підпілля.

Ворог хоче відправити російських студентів як різноробочих на тимчасово окуповані території. Про це повідомили в Центрі національного спротиву 29 січня.

"У Курській, Брянській та Бєлгородській областях запланований набір студентів для формування "будівельних загонів" для відправки на тимчасово окуповані території", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля зазначили, що за вербування студентів відповідає так званий рух "народний фронт". Противник планує використовувати "будівельні загони" як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів та будівництва укріплень.

У ЦНС наголосили, що в російських університетах поширюються оголошення про набір для роботи на тимчасово окупованих українських територіях під егідою відправки у "добровольчий центр". Натомість ВНЗ мають кількісний план, який повинні виконати.

У Центрі нагадали, що влада в Росії не надає юридичний захист своїм "гастролерам", також вони позбавлені соціальних виплат у майбутньому. Але робота на російську армію робить їх законною ціллю для партизанів.

Нагадаємо, 20 січня у ЦНС розповіли, що росіяни вирішили залучити пенсіонерів для поширення пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Літні люди здійснюватимуть агітацію за президента РФ Володимира Путіна та отримуватимуть за це додаткові продуктові набори й ліки.

22 січня в Центрі національного спротиву повідомили, що Білорусь хоче інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, країна планує відкрити консульство в Ростові-на-Дону, яке обслуговуватиме мешканців ТОТ.