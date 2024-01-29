Немає інформації про 3,4 млн чоловіків: депутат розповів, як українці переховуються від ТЦК

Голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха зауважив, що держава не знає, де ці люди. Вони всі призовного віку та "існують" на території України.

В Україні є близько 3,4 мільйона чоловіків призовного віку, про яких держава не має інформації. Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в програмі "Бізнес і держава | Центр прийняття рішень".

"На сьогодні є щонайменше 3,4 млн чоловіків, про яких все, що знає держава, це їхній ідентифікаційний номер. Вони не за кордоном, вони не в ЗСУ, вони не інваліди, не навчаються і не працевлаштовані", — сказав Дмитро Наталуха.

З його слів, держава не знає, де ці люди. Вони всі призовного віку та "існують" на території України і, ймовірно, беруть участь в економічних процесах. Дмитро Наталуха наголосив, що це приклад того, як уникнути держави, також це частково відповідає на питання Генштабу ЗСУ про те, де брати людей.

Крім цього, він розповів, що люди можуть перестати користуватися державними банками, знімати готівку, використовувати кредитні картки, подорожувати між містами, аби не потрапили в поле зору ТЦК та СП. Він зауважив, що це повне уникнення держави, аби вона не могла ідентифікувати чоловіка, знайти та призвати його.

Нагадаємо, в Україні чоловіки призовного віку можуть отримати три види повісток, а саме для уточнення даних, на проходження ВЛК та мобілізаційне розпорядження.

Раніше командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк, що найбільше українській армії потрібна піхота, яка атакує, штурмує, утримує позиції, здійснює контрнаступ і відбиває російські удари. Також потрібні оператори дронів, танкісти, артилеристи та мінометники.