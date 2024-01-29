Від ювелірки від волонтерки: 28-річна Віолетта збирає вдома дрони для батька та брата (відео)

За словами дівчини з Чернівців, вона швидко пройшла курси і приступила до збору необхідних на фронті БПЛА. Їй активно допомагає 82-річний дідусь, якого не взяли до ЗСУ через вік.

28-річна українка з Чернівців Віолетта Олійник почала самостійно збирати дрони, які передає військовим на фронті. Зокрема своєму батькові та брату, які захищають батьківщину. Більш детально дівчина розповіла про це в репортажі для "Молодий буковинець".

За її словами, до війни вона працювала художницею-ювеліром і створювала різні прикраси. Тепер же до цього захоплення додалося і волонтерство. Створені вироби вона розігрує в соціальних мережах, а отримані гроші йдуть на закупівлю деталей для майбутніх дронів.

Дівчина з Чернівців збирає вдома дрони, щоб допомогти батькові та брату Фото: molbuk.ua

"До початку війни я займалася мистецтвом, робила перформанси в Чернівцях, створювала ювелірні прикраси. Не мала жодного стосунку до військової справи. Але вже понад півтора року я волонтерю: збираю кошти, купую речі на фронт і збираю дрони. Допомагає мені дідусь. Він у мене дуже активний волонтер", — розповідає Віолетта Олійник.

Окремо дівчина додала, що її 82-річний дідусь також має військовий досвід і навіть намагався приєднатися до ЗСУ, але через вік залишився в тилу допомагати воїнам.

Дівчина з Чернівців збирає вдома дрони, щоб допомогти батькові та брату Фото: molbuk.ua

Захоплення дронами в неї з'явилося після того, як воюючий батько попросив дізнатися, яка ціна БПЛА для представників ЗСУ. Виявилося, що їхня вартість скрізь приблизно однакова, проте роль відіграють черги, які дуже великі. Іноді доводиться чекати місяць, якщо не більше. У зв'язку з цим Віолетта прийняла рішення почати збирати їх самостійно, для чого і пройшла спеціальний курс.

Уже після навчання вона швидко замовила деталі та зібрала свій перший дрон.

"Збирати дрон не важко. Для нього потрібні насамперед інструменти: паяльник, двосторонній скотч, кусачки, припій. Усі деталі здебільшого замовляю в Китаї. Якщо хлопцям на фронті дрон потрібен терміново, то деталі можна купити і в Україні, але це дорожче", — продовжує мешканка Чернівців.

Дівчина з Чернівців збирає вдома дрони, щоб допомогти батькові та брату Фото: molbuk.ua Дівчина з Чернівців збирає вдома дрони, щоб допомогти батькові та брату Фото: molbuk.ua

На збір одного безпілотника йде день, однак після цього необхідно його налаштувати за допомогою спеціальної програми на комп'ютері, налаштувати передачу зв'язку тощо.

У домашніх умовах Віолетта збирає як дрони-бомбери, так і дрони-камікадзе. Другий тип трохи менший за розмірами, проте деталі дуже схожі. Загалом за короткий час вдалося зібрати 14 таких дронів.

Дрон-камікадзе з акумулятором обходиться майже в 17 тисяч гривень, а дрон-бомбер — близько 19 тисяч.

Військові вже встигли схвалити дрони, які збирає 28-річна дівчина і попросили її надіслати ще. Вона також закликала людей, у яких є така можливість, приєднуватися.

Нагадаємо, 29 січня повідомлялося, що українці створюють ударні дрони "Доля", невразливі для РЕБ. Ентузіасти розробили конструкцію та отримали від держави грант на 30 000 євро, однак скаржаться, що їм заважає мобілізація в Україні.

26 січня повідомлялося, що українці шикуються в черги, щоб збирати дрони для ЗСУ. Як зазначає керівник БФ Dignitas, 80% "кустарних" безпілотників виходять хорошої якості, тому можуть завдати шкоди техніці та живій силі ЗС РФ.