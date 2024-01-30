У Криму прогриміли вибухи: Міноборони РФ повідомляє про атаку 21 безпілотника, деталі

За даними відомства країни-агресора, БПЛА, крім окупованого півострова, також атакували ще чотири області Росії. Колаборанти в Криму стверджують про успішну роботу ППО і ліквідацію всіх дронів.

У ніч на 30 січня сили ППО РФ перехопили 21 український безпілотник. Про це йдеться у пресрелізі Міноборони Росії, на який посилається агентство ТАСС.

Українські БПЛА, за заявою пресслужби міністерства, нібито знищили над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою і Тульською областями.

Традиційно оборонне відомство РФ заявило, що "київський режим регулярно робить спроби атак безпілотниками на прикордонні російські території". У зв'язку з цим на низці територій діє жовтий рівень терористичної небезпеки.

"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 21 український безпілотний літальний апарат над територіями Республіки Крим (11 БПЛА), Бєлгородської (5 БПЛА), Брянської (3 БПЛА), Калузької (1 БПЛА) і Тульської областей (1 БПЛА)", — уточнили в міністерстві.

Що пишуть місцеві пабліки

У Криму в ніч на 30 січня було тривожно, як повідомляє телеграм-канал "Кримський вітер".

"У Качі тривожно. Імовірно, це той самий вибух, що чули в Сакському районі. Як повідомляє наше джерело, росПВО стріляло по БПЛА", — уточнює канал і публікує листування місцевих жителів.

Підтверджує атаки українських безпілотників у районі Бельбека і місцевий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв.

"За попередньою інформацією, сили ППО збили БПЛА над акваторією в районі Бельбека. Усі служби приведені в стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя наразі не фіксує пошкодження інфраструктури", — пише він.

Фото: Скриншот

У Брянській області повідомляють про знищення БПЛА над територією Навлинського району.

Фото: Скриншот

У Калузі про знищення одного українського БПЛА повідомив губернатор Владислав Шапша, а місцевий телеграм-канал "Типовая Калуга", посилаючись на канал Євгена Сьоркіна, уточнив, що безпілотник упав на водонапірну башту, а його уламки потрапили на територію АЗС — Грабцевське шосе, 71а. Загоряння немає, загиблих і постраждалих теж.

Фото: Скриншот

Також підтверджує знищення одного українського БПЛА місцевий телеграм-канал "Тула Жесть".

Фото: Скриншот

На момент публікації новини офіційної інформації від Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил України не було.

Нагадаємо, Фокус писав, що 2023 року до Москви і Підмосков'я більше десятка разів долітали безпілотники невідомого походження. Наприклад, сталася атака БПЛА у вересні — інформацію підтвердив мер російської столиці Сергій Собянін. У листопаді уламки БПЛА, збитого силами ППО ЗС РФ, впали на шосе під Москвою: щоб їх зібрати, спецслужби перекрили дорогу. Український військовий і засновник A.Drones Юрій Касьянов розповів, що загальна вартість запущених по столиці РФ дронів — близько 5 мільйонів доларів, але супротивник зазнав набагато більших втрат.