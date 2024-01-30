Перехід на стандарти НАТО: ISW оцінив успіхи та прогрес української армії

Як зазначають аналітики, Україна вже запровадила понад 18 стандартів НАТО, включаючи стандарти захисту особового складу, комунікаційну підготовку військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем.

Україна продовжує розвивати свою оборонно-промислову базу, щоб стати більш самодостатньою у співпраці з американськими, європейськими та міжнародними партнерами. Так визначив мету зусиль української влади та її Збройних сил Інститут вивчення війни в своєму звіті від 29 січня.

У звіті підкреслено, що Україна докладає зусиль для приведення власних Збройних сил до стандартів Північноатлантичного альянсу.

"Міністерство оборони України повідомило 28 січня, що в період з грудня 2023 року по січень 2024 року Україна запровадила понад 18 стандартів НАТО, включаючи стандарти захисту особового складу, комунікаційну підготовку військово-морських сил, а також процедури для інформаційних і транспортних систем", — зазначають аналітики Інституту.

При цьому, як підкреслює ISW, західні партнери допомагають країні розбудувати власну оборонно-промислову базу. Наприклад, генеральний директор німецького виробника зброї Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild 28 січня, що Rheinmetall будує новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб створити "стратегічну безпеку постачання" та забезпечити безперебійні постачання в Україну.

"Паппергер також зазначив, що у 2023 році Rheinmetall отримала замовлення на військові закупівлі від федерального уряду Німеччини для Збройних сил Німеччини та України на суму понад 10 мільярдів євро і що у 2024 році ця сума, ймовірно, збільшиться до 15 мільярдів євро", — повідомляє ISW.

Україна і НАТО

У січні 2024 року відбулося перше засідання Ради Україна — НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів. Це ще один із кроків на шляху до вступу України до Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що "на певному етапі" Україну запросять до повноцінного членства в Альянсі. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що двері НАТО для України залишаються відчиненими, і вона обов’язково стане членом блоку.

Водночас військові високопосадовці попереджають, що НАТО змушене готуватися до можливих ударів з боку Росії по об'єктах по всій Європі.

Зазначимо, що 29 січня заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповідав, що Франція зможе відправляти Україні по 3000 снарядів щомісяця.