"Африканський корпус": Кремль збирає 20-тисячне військо найманців

РФ планує почати відкривати свої бази в пʼятьох дружніх країнах Африки, щоб відновити вплив часів холодної війни.

Росія проводить політику розширення впливу в Африці. По всьому контингенту планується наймати мешканців країн для заміни контингенту "вагнерівців". Про це повідомляє Bloomberg.

Кремль збирає Африканський корпус, щоб створити мережу військових баз, які будуть підконтрольні Міністерству оборони. Москва намагається відродити вплив часів холодної війни на континенті в період різкого знищення впливу Заходу. Також це дозволить консолідувати контроль над бізнес-мережею "Вагнера" в Африці, включно з потенційно прибутковими гірничодобувними копалинами.

"З боку Кремля це визнання того, що є можливість використати це. Якщо це буде формалізовано, особливо з виведенням французьких військ, це, безумовно, стане набагато більш значним і потенційно тривалим зрушенням у геополітичній і дипломатичній розстановці сил", — заявив колишній спецпосланник США в Сахелі Джей Пітер Фам.

Наразі невідомо, чи зможе РФ знайти солдатів, які підуть найманцями, але ПВК "Вагнера" на піку мала не більше 2 тисяч військових. Проте окрім цього Кремль шукає найманців для війни проти України. За даними видання, вони прагнуть завербувати від 250 тисяч військових.

Росія планує розгорнути Африканський корпус у пʼяти дружніх країнах: Буркіна-Фасо, Лівії, Малі, ЦАР та Нігері. Автори також наголошують, що якщо РФ замінить бойовиків "Вагнера" на своїх найманців, то вони не зможуть заперечувати власну причетність до воєнних злочинів в Африці.

Високопосадовець Державного департаменту США в Африці Моллі Фі висловила стурбованість тим, що Росії вдасться укласти угоду щодо військової присутності в Нігері, де США мають велику базу безпілотників.

Нагадаємо, 25 вересня Франція вирішила вивести війська та посла з Нігеру.

Фокус розбирався, як Китай та Росія забирають Африку в слабкої Франції.