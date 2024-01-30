Подають як "взяття Берліна": у ЗСУ пояснили, що дасть росіянам захоплення Табаївки (карта, відео)

За словами начальника служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, російські окупанти прагнуть захопити Табаївку, щоб представити це як перемогу для Путіна.

Російські війська продовжують невдалі спроби захопити село Табаївка Куп'янського району Харківської області. Цей населений пункт розташований на болотистій місцевості, що ускладнює його контроль. Про значення цього міста для окупантів розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

Спікер наголосив, що російські окупанти прагнуть захопити Табаївку, щоб представити це як перемогу для президента РФ Володимира Путіна і російського суспільства.

"Що ближче вибори в "Лаптестані", то важливіше для Кремля створювати видимість успіхів у війні. На жаль, там ще перемагає телевізор над холодильником. Тому навіть такі невеликі населені пункти, як Табаївка, росТБ подає як "взяття Берліна", — сказав Фітьо.

Він підкреслив, що Табаївка має стратегічне значення, оскільки її захоплення дасть змогу окупантам наблизитися до лінії фронту в Луганській області.

"Село розташоване в низині й оточене болотами. Тому його контроль буде пов'язаний із великими труднощами для противника", — зазначив Фітьо.

Ситуація на Куп'янському напрямку в районі Табаївки Фото: deepstatemap.live

Речник Сухопутних військ укотре спростував повідомлення про "взяття" Табаївки російськими військами. За його словами, там тривають бої, в яких ворог зазнає втрат.

"Наші захисники намагаються витіснити ворога на колишні позиції, де він був раніше. Тому всі заяви, які він робить з приводу захоплення цього крихітного села, не відповідають дійсності", — сказав Фітьо.

Він додав, що під час останніх боїв російські війська втратили багато живої сили та техніки.

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"Захоплення" Табаївки — що треба знати

29 січня росЗМІ почали поширювати інформацію про нібито захоплення населеного пункту Табаївка на Куп'янському напрямку. У ЗСУ того ж дня спростували фейки росіян і заявили, що в селі тривають бої.

Доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов повідомив, що російські війська масово ведуть штурмові дії в напрямку ліска в районі Табаївки. Він зазначив, що росіяни на цьому напрямку кількісно переважають українські війська.