Масована атака дронів у Росії: БПЛА впав на територію нафтобази у Калузі, — росЗМІ

Безпілотник збили сили ППО над підприємством "Калуганефтепродукт". За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає. Ще один дрон нібито намагався атакувати аеродром на околиці Тули.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що у ніч на 30 січня сили ППО РФ перехопили 21 український безпілотник. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

"Українські БПЛА намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі. Обидва були збиті", — йдеться у повідомленні.

Аеродром Клоково поблизу Тули

За даними адміністраторів каналу, безпілотник помітили близько сьомої години ранку, він нібито летів у бік аеродрому Клоково в Тулі, але був збитий силами протиповітряної оборони РФ на підльоті. Також зазначається, що на аеродромі відсутні будь-які пошкодження.

Нафтобаза у Калузі

Крім того, як інформують у SHOT, у Калузі український БПЛА нібито намагався атакувати нафтобазу компанії "Калуганефтепродукт", проте його збили з автомата.

"Уламки дрону впали на територію підприємства, жодних пошкоджень немає", — наголосили автори допису.

Про те, що безпілотник упав на територію нафтобази у російській Калузі заявило й джерело Telegram-каналу ASTRA.

"За даними ASTRA, сьогодні вранці, 30 січня, безпілотник було збито над нафтобазою АТ "Калуганефтепродукт" на Грабцівському шосе. Збитий БПЛА впав на територію нафтобази", — йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ заявили про атаку 21 безпілотника

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що у ніч на 30 січня сили протиповітряної оборони Росії перехопили 21 український безпілотник.

БПЛА нібито знищили над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою і Тульською областями. Традиційно оборонне відомство звинуватило Україну у відповідній атаці. На низці територій оголосили жовтий рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони у трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, ППО працювала у Жуковському, Трубчевському та Навлинському районах.