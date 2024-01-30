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Масована атака дронів у Росії: БПЛА впав на територію нафтобази у Калузі, — росЗМІ

Олександра Шараєвська
Фото: Astra | У російській Калузі безпілотник упав на територію нафтобази

Безпілотник збили сили ППО над підприємством "Калуганефтепродукт". За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає. Ще один дрон нібито намагався атакувати аеродром на околиці Тули.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що у ніч на 30 січня сили ППО РФ перехопили 21 український безпілотник. Дрони нібито намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

"Українські БПЛА намагалися атакувати аеродром на околиці Тули та нафтобазу у Калузі. Обидва були збиті", — йдеться у повідомленні.

Аеродром Клоково поблизу Тули

За даними адміністраторів каналу, безпілотник помітили близько сьомої години ранку, він нібито летів у бік аеродрому Клоково в Тулі, але був збитий силами протиповітряної оборони РФ на підльоті. Також зазначається, що на аеродромі відсутні будь-які пошкодження.

Нафтобаза у Калузі

Крім того, як інформують у SHOT, у Калузі український БПЛА нібито намагався атакувати нафтобазу компанії "Калуганефтепродукт", проте його збили з автомата.

"Уламки дрону впали на територію підприємства, жодних пошкоджень немає", — наголосили автори допису.

Про те, що безпілотник упав на територію нафтобази у російській Калузі заявило й джерело Telegram-каналу ASTRA.

"За даними ASTRA, сьогодні вранці, 30 січня, безпілотник було збито над нафтобазою АТ "Калуганефтепродукт" на Грабцівському шосе. Збитий БПЛА впав на територію нафтобази", — йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, постраждалих та пошкоджень немає.

У Міноборони РФ заявили про атаку 21 безпілотника

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що у ніч на 30 січня сили протиповітряної оборони Росії перехопили 21 український безпілотник.

БПЛА нібито знищили над Кримом, Бєлгородською, Брянською, Калузькою і Тульською областями. Традиційно оборонне відомство звинуватило Україну у відповідній атаці. На низці територій оголосили жовтий рівень терористичної небезпеки.

Нагадаємо, раніше у Росії заявили про атаку безпілотників та роботу протиповітряної оборони у трьох районах Брянської області. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Богомаз. За його словами, ППО працювала у Жуковському, Трубчевському та Навлинському районах.