"У миру є ім'я": Орбан заявив, що війну в Україні може зупинити тільки Трамп

Угорський прем’єр-міністр переконаний, що за президентства Дональда Трампа війна не розпочалася б. Він назвав політика "одним з найуспішніших" очільників США.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав експрезидента США Дональда Трампа. Про це відомо з публікації його пресслужби від 30 січня.

Угорський чиновник зазначив, що вболівав за Трампа ще у 2016 році. Він був переконаний, що саме такий лідер потрібен в Європі, бо політик чітко заявляв про пріоритетність своєї країни.

"Поставте Європу на перше місце, поставте Францію на перше місце, поставте Угорщину на перше місце. Це нормальне ставлення в міжнародній політиці, коли ми хочемо знайти угоди, засновані на національних інтересах", — підкреслив Орбан.

З його слів, не варто забувати, що Трамп був "одним із найуспішніших зовнішньополітичних президентів США".

"Він не починав жодної війни", — зауважив прем’єр Угорщини.

Орбан заявив, що якби у лютому 2022 року США правив Трамп, війни в Україні б не було.

"Сьогодні, крім нього, я не бачу нікого в Європі чи Америці, хто був би достатньо сильним лідером, щоб зупинити війну. У миру є ім'я: Дональд Трамп", — додав угорський чиновник.

Нагадаємо, 20 січня Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги на виборах у США зможе зупинити війну в Україні ще до своєї інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий вислухати план Трампа щодо завершення війни за 24 години.