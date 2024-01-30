"Доведеться працювати за трьох": найтяжче буде після війни, — генерал ЗСУ Марченко (відео)

Військовий Дмитро Марченко поділився, що сподівається за закінчення війни цього року. Однак, з його слів, тоді українці будуть змушені "закатати рукава".

Після завершення війни в Україні буде ще складніше. Про це заявив український військовий, генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко в ефірі програми "В гостях у Гордона", що вийшла 29 січня.

"Я вам скажу, що після закінчення війни — це будуть наші найтяжчі часи. Ви ж розумієте, що вже стільки допомоги нам уже ніхто не буде надавати", — сказав він.

Генерал попередив, що українцям доведеться самим "закатувати рукава" і відбудовувати країну.

"Нам дуже сильно треба буде зосередити увагу на поранених бійцях, на родинах загиблих бійців. Тобто нам кожному треба вже зараз розуміти, що потрібно буде працювати одній людині за трьох", — пояснив Марченко.

З його слів, тільки за таких умов захисникам та їхнім рідним можна буде забезпечити гідне існування та показати, що держава піклується про них.

"Кожна людина має розуміти, що вона має працювати за трьох", — підсумував військовий.

Коли закінчиться війна в Україні?

Генерал зазначив, що на це запитання ніхто не дасть відповіді.

"Я дуже сподіваюсь, що вона закінчиться до кінця цього року. Я думаю, що все ж знайдуться якісь рішення", — додав він.

Марченко наголосив, що розв’язувати якісь питання зброєю у XXI столітті — нерозумно. Він виразив надію, що президент РФ Володимир Путін помре, і росіяни "прозріють".

Інтерв'ю з Дмитром Марченко (про завершення війни в Україні — з 1:00:45)

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