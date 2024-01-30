У Дніпрі затримали ексбойовика "ЛНР", який шпигував за ППО та наводив ворожі ракети

За інформацією слідства, підозрюваний за гроші збирав інформацію про важливі об'єкти та комплекси протиповітряної оборони. За скоєне йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Служба безпеки України затримала у Дніпрі колишнього бойовика "ЛНР", який працював на російську спецслужба та наводив ракети на місто. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, підозрюваний переїхав у Дніпро з початку повномасштабного вторгнення. У серпні минулого року він почав працювати на російську спецслужбу.

Перебуваючи у місті він намагався розвідати місця розташування комплексів протиповітряної оборони. Також він передавав ворогу інформацію про результати атак.

У СБУ кажуть, що затриманий навів ворожі ракети під час обстрілу Дніпра 29 грудня минулого року. За свою "роботу" підозрюваний отримував гроші на свою банківську картку.

Слідство з’ясувало, що чоловік народився у Луганській області та раніше був судимий за участь у збройних формуваннях "ЛНР". З російською спецслужбою він спілкувався через третю особу – російського бойовика, який зараз воює на українській території.

Всю інформацію, яку він передавав до РФ, збирав самостійно. Для цього він обходив місцевість, а важливі об’єкти знімав на камеру телефону, який у нього вилучили під час обшуку.

Фото: СБУ

Чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності та відправили під варту. За скоєне йому загрожує 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, 17 січня в СБУ повідомляли, що затримали у Кіровоградській області чоловіка, який слідкував за бойовими літаками Повітряних сил та дислокацію ЗСУ. За передачу інформації ворогу йому загрожує 8 років позбавлення волі.

Також у Запоріжжі затримали охоронця місцевого дитячого садочку, який наводив російські ракети по місту. Окрім того, він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення Сил оборони на Запорізькому напрямку.