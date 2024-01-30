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Українські FPV-дрони вдарили по російських найманцях у Судані, — ЗМІ (відео)

Олександр Флоранський
Фото: Скрін відео | Кадри удару FPV-дрона

На опублікованих кадрах видно три окремі удари по трьох різних транспортних засобах. Відео знято в останні кілька тижнів.

Українські дрони знищують "російських найманців" та їхніх "місцевих партнерів-терористів" у Судані. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Опубліковані кадри зняті в "останні тижні" в невстановленій частині африканської країни. На них видно три окремі удари по трьох різних транспортних засобах.

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За словами авторів публікації, операцію проти найманців із РФ проводили протягом кількох місяців.

"Знищення російських найманців та їхніх місцевих партнерів — це ймовірно робота українських спецслужб. Проводиться запланована робота", — цитує київське видання свої джерела.

Про завдані збитки або постраждалих не повідомляється. Але відомо, що українські спецслужби діють у Судані вже кілька місяців. У листопаді минулого року в розпорядженні журналістів також опинилися кадри, зняті під час операції проти найманців.

Джерело в оборонному секторі України зазначило, що проводиться "зачистка від ПВК Вагнер, їхніх місцевих терористів і спецслужб РФ" в африканській країні. На відео, найімовірніше, показано роботу ГУР.

Нагадаємо, що напередодні, 29 січня, стало відомо, що в Донецькій області пілоти FPV-дронів відбили у російських військ двох полонених українських бійців.

Також повідомлялося, що 28 січня з'явилися кадри, на яких FPV-дрон 71-ї бригади ДШВ знищив танк Т-80. За словами українських військових, екіпаж російської бронетехніки після атаки не вижив.

26 січня повідомлялося, що на одній з ділянок фронту українські аеророзвідники стали свідками бійки між військовими з російських військ і атакували росіян FPV-дронами.