Сирський чи Буданов: Зеленський усе ж звільнить Залужного, — Financial Times

На думку британських журналістів, перестановка в командуванні може позначитися на моральному дусі армії в критичний момент в очікуванні військової та фінансової підтримки від США та ЄС.

Президент України Володимир Зеленський готується до серйозної перестановки у вищому військовому командуванні країни. У понеділок він нібито запропонував головнокомандувачу Збройних сил Валерію Залужному нову роль радника з оборони. Про це пише британське видання Financial Times із посиланням на неназвані джерела.

За версією видання, генерал відмовився від пропозиції, і, судячи зі слів джерел, дотримання цієї ролі не гарантувало б збереження його поточного становища. Зараз питання про звільнення Залужного обговорюється в українських ЗМІ, але офіційні джерела спростовують ці чутки, зазначає FT.

"Їхні напружені стосунки стали надбанням гласності в листопаді, після того, як широко розрекламований контрнаступ України не досягнув своїх амбітних цілей — повернути втрачені території та відрізати Росію від сухопутного мосту до Криму. Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в "глухий кут", унаслідок чого адміністрація президента піддала його критиці за використання цього терміна", — пише видання.

Як зазначають британські журналісти, спекуляції щодо долі Залужного тривалий час супроводжувалися напруженістю у відносинах між президентом і головнокомандувачем, особливо після невдалого контрнаступу військ України. У разі звільнення Залужного, його популярність серед українців і підтримка військового суспільства створять додаткові виклики для влади. Проте офіційні заяви заперечують можливе звільнення.

"Зняття Залужного також викличе бурю в пересічних військових і в громадянському суспільстві України, серед яких він користується величезною підтримкою. За даними українського опитування, опублікованого в грудні, 88 відсотків українців заявили, що довіряють Залужному, порівняно з 62 відсотками, які заявили, що довіряють Зеленському", — пише FT.

Експерти зазначають, що ця перестановка може позначитися на моральному дусі армії в критичний момент в очікуванні військової та фінансової підтримки від США і ЄС. Наразі незрозуміло, хто замінить Залужного, але можливими кандидатами розглядаються високопоставлені військові особи, близькі до президента.

"Можливими кандидатами є Олександр Сирський, командувач сухопутними військами України, і Кирило Буданов, голова управління військової розвідки країни. Обидва вони близькі до Зеленського", — пише видання.

Британські журналісти підкреслили, що Залужний керує військовими операціями України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

"Йому приписують організацію кількох військових успіхів України, включно з обороною Києва в перші дні вторгнення Росії, а також успішні контрнаступи на сході Харківської області та в столиці південної області Херсоні восени 2022 року. За повідомленнями, Зеленський прагнув тримати Залужного, якого він розглядав як потенційного конкурента, подалі від очей громадськості та обходив його в ключові моменти війни, передаючи накази підлеглим генерала", — йдеться в матеріалі.

Чутки про звільнення Залужного

29 січня в мережі поширили інформацію про те, що головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито зняли з посади. Стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський уже нібито підписав відповідний указ.

У Міністерстві оборони того ж дня заявили, що Залужного не звільняли з посади, а поширювана інформація не відповідає дійсності. За словами прессекретаря президента України, президент не підписував указів про кадрові перестановки в командуванні. На запитання про відставку Головнокомандувача ЗСУ він відповів негативно.

Крім того, російські ІПСО почали поширювати повідомлення про кадрові призначення в Генштабі ЗСУ в телеграм-каналах-двійниках. Для цього використали торішнє відео зі звернення президента Зеленського.

Пізніше Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення, в якому розповів підсумки дня і не зробив жодної заяви щодо поширених чуток про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Наступного дня, 30 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував спільну фотографію з начальником Генерального штабу ЗСУ Сергієм Шапталою.