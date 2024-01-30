Немає на озброєнні навіть у США: ЗСУ завтра отримають високоточні бомби GLSDB, — Politico

Армія США контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як дати дозвіл на відправлення до України, розповіли журналісти.

У середу 31 січня Україна може отримати першу партію наземних високоточних бомб далекої дальності GLSDB. Про це повідомило видання Politico.

Видання з посиланням на джерела зазначило, що Пентагон успішно випробував нову бомбу, якої немає на озброєнні навіть у США. За словами американського чиновника, боєприпас стане "значним потенціалом для України".

"Це дає їм (українським військовим, — ред.) глибший ударний потенціал, якого вони не мали, це доповнює їхній арсенал далекобійного вогню", — сказав він.

Джерело зауважило, що американська армія контролювала випробування нової високоточної бомби перед тим, як дати дозвіл на відправлення до України.

Високоточна бомба великої дальності GLSDB: що відомо

Понад 100 кілограмова бомба GLSDB спільно розроблена компаніями Boeing і Saab. Боєприпас прикріплюється до ракетного двигуна і випускається з різних наземних пускових установок. В арсеналі США є подібна версія бомби, проте вона запускається з повітря.

Зброя може завдавати удари на відстані до 150 кілометрів. Також вона має крила, що розкриваються після запуску. Для наведення на ціль боєприпас використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.

Бомба GLSDB Фото: Boeing

Нагадаємо, 30 березня 2023 року Росія розповсюджувала фейки про нібито перехоплення системою протиповітряної оборони керованої бомби GLSDB. За даними Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України, станом на той момент, цей боєприпас навіть не поставили на серійне виробництво.

У жовтні військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що бомби GLSDB менші та простіші у використанні за далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, такий боєприпас може залетіти у вікно.