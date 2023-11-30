Україна не отримає керовані бомби GLSDB від США цього року, — ЗМІ

Наприкінці грудня головний підрядник GLSDB поставить бомби США, після чого потрібно декілька місяців для випробувань перед відправкою до України, розповіли журналісти.

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Цього року Україна не отримає бомби далекого радіусу дії GLSDB від США, поставка перенесена на 2024 рік. Про це повідомило видання Reuters.

"За даними Пентагону та джерел, Україні доведеться зачекати до наступного року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію реактивних бомб, які США адаптували для завдавання ударів на відстані майже 160 км", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначило, що Україні потрібні бомби GLSDB для того, аби вражати цілі на більшій відстані. За інформацією джерел, компанія Boeing, головний підрядник GLSDB поставить бомби США наприкінці грудня, після чого потрібно декілька місяців для випробувань перед відправкою до України. За інформацією представника Пентагону, це може бути на початку 2024 року.

Журналісти розповіли, що рішення відправити ракету великої дальності, яку уряд США не купував для себе, було прийнято після відповідної пропозиції минулого літа від Boeing до американського командування в Європі, яке відповідає за зброю для України.

Ракети GLSDB: що відомо

Боєприпас GLSDB — це спільна розробка американської компанії Boeing та шведської SAAB. Ракета містить в собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від снаряда M26.

Ракета GLSDB

Ці ракети можуть завдавати удари на відстані до 150 кілометрів. Ця бомба має крила, які розкриваються після запуску, в результаті чого дальність ураження збільшується. Для наведення на ціль GLSDB використовує GPS та інерціальну навігаційну систему.

Дальність ураження GLSDB

Нагадаємо, 19 жовтня військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що бомби GLSDB відрізняються від далекобійних ракет ATACMS. Зокрема, вони менші в розмірах, простіші у використанні та можуть залетіти у вікно.

У березні в Росії заявили про нібито перехоплення російською протиповітряною обороною керованої бомби GLSDB. Проте згідно з інформацією Центру протидії дезінформації, ці ракети не стояли на озброєнні США та не були поставлені на серійне виробництво.