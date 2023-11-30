Украина не получит управляемые бомбы GLSDB от США в этом году, — СМИ

В конце декабря главный подрядчик GLSDB поставит бомбы США, после чего потребуется несколько месяцев для испытаний перед отправкой в Украину, рассказали журналисты.

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В этом году Украина не получит бомбы дальнего радиуса действия GLSDB от США, поставка перенесена на 2024 год. Об этом сообщило издание Reuters.

"По данным Пентагона и источников, Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных бомб, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что Украине нужны бомбы GLSDB для того, чтобы поражать цели на большем расстоянии. По информации источников, компания Boeing, главный подрядчик GLSDB поставит бомбы США в конце декабря, после чего нужно несколько месяцев для испытаний перед отправкой в Украину. По информации представителя Пентагона, это может быть в начале 2024 года.

Журналисты рассказали, что решение отправить ракету большой дальности, которую правительство США не покупало для себя, было принято после соответствующего предложения прошлым летом от Boeing к американскому командованию в Европе, которое отвечает за оружие для Украины.

Ракеты GLSDB: что известно

Боеприпас GLSDB — это совместная разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Ракета содержит в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от снаряда M26.

Ракета GLSDB

Эти ракеты могут наносить удары на расстоянии до 150 километров. Эта бомба имеет крылья, которые раскрываются после запуска, в результате чего дальность поражения увеличивается. Для наведения на цель GLSDB использует GPS и инерциальную навигационную систему.

Дальность поражения GLSDB

Напомним, 19 октября военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что бомбы GLSDB отличаются от дальнобойных ракет ATACMS. В частности, они меньше в размерах, проще в использовании и могут залететь в окно.

В марте в России заявили о якобы перехвате российской противовоздушной обороной управляемой бомбы GLSDB. Однако согласно информации Центра противодействия дезинформации, эти ракеты не стояли на вооружении США и не были поставлены на серийное производство.