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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина не получит управляемые бомбы GLSDB от США в этом году, — СМИ

Ракета GLSDB, бомба, оружие
Фото: SAAB | Иллюстративное фото: ракета GLSDB

В конце декабря главный подрядчик GLSDB поставит бомбы США, после чего потребуется несколько месяцев для испытаний перед отправкой в Украину, рассказали журналисты.

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В этом году Украина не получит бомбы дальнего радиуса действия GLSDB от США, поставка перенесена на 2024 год. Об этом сообщило издание Reuters.

"По данным Пентагона и источников, Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных бомб, которые США адаптировали для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что Украине нужны бомбы GLSDB для того, чтобы поражать цели на большем расстоянии. По информации источников, компания Boeing, главный подрядчик GLSDB поставит бомбы США в конце декабря, после чего нужно несколько месяцев для испытаний перед отправкой в Украину. По информации представителя Пентагона, это может быть в начале 2024 года.

Журналисты рассказали, что решение отправить ракету большой дальности, которую правительство США не покупало для себя, было принято после соответствующего предложения прошлым летом от Boeing к американскому командованию в Европе, которое отвечает за оружие для Украины.

Ракеты GLSDB: что известно

Боеприпас GLSDB — это совместная разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Ракета содержит в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от снаряда M26.

Ракета GLSDB, ракета, бомба, оружие Fullscreen
Ракета GLSDB

Эти ракеты могут наносить удары на расстоянии до 150 километров. Эта бомба имеет крылья, которые раскрываются после запуска, в результате чего дальность поражения увеличивается. Для наведения на цель GLSDB использует GPS и инерциальную навигационную систему.

Радиус действия GLSDB, дальность поражения, бомба, ракета Fullscreen
Дальность поражения GLSDB

Напомним, 19 октября военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что бомбы GLSDB отличаются от дальнобойных ракет ATACMS. В частности, они меньше в размерах, проще в использовании и могут залететь в окно.

В марте в России заявили о якобы перехвате российской противовоздушной обороной управляемой бомбы GLSDB. Однако согласно информации Центра противодействия дезинформации, эти ракеты не стояли на вооружении США и не были поставлены на серийное производство.