Мобілізація в Україні: як зміниться порядок вручення повісток після ухвалення законопроєкту

В опублікованому на сайті Верховної Ради законопроєкті є окремий пункт, який стосується видачі повісток громадянам. Врученими вони вважатимуться у двох випадках.

До Верховної Ради України внесли нову версію законопроєкту про мобілізацію №10449. Якщо його ухвалять, тоді деякі зміни торкнуться вручення повісток. Текст розміщено на сайті парламенту 30 січня.

У тексті документа йдеться про те, що повістки про виклик громадян до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) надсилатимуть громадянам за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного і резервіста.

Законопроєкт, який найближчим часом мають розглянути народні депутати, встановлює спеціальні вимоги до повісток, а також визначає порядок їх видачі.

Днем вручення повістки про виклик громадянина України до ТЦК і СП вважається:

день вручення такої повістки під розписку українця;

день отримання територіальним центром комплектування та соціальної підтримки даних про те, що повістка була доставлена в електронний кабінет призовника.

Українцям можуть приходити повістки за допомогою електронного кабінету призовника Фото: Скриншот

Це правило почне діяти в тому разі, якщо законопроєкт буде в результаті ухвалено. Коли його планують розглянути — поки що невідомо.

Текст документа з'явився на сайті Верховної Ради 30 січня і він містить колосальну кількість нововведень, які стосуються мобілізації.

Через електронний кабінет призовника українці також зможуть оновити свої дані, і йти до ТЦК і СП потрібно не буде.

Нагадаємо, 30 січня народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що розгляд законопроєкту про мобілізацію заплановано на 6 лютого, тоді як ухвалять його не раніше березня.