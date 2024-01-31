Тільки тактичні успіхи: ЗС РФ наступають на кордоні Харківської та Луганської областей, — ISW

Частини 1-ї гвардійської танкової армії і 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ активно діють у районі Куп'янська. Аналітики вважають, що росіяни можуть домогтися тактичних успіхів, але розвинути щось масштабне — малоймовірно.

Очікуваний зимово-весняний наступ російських військ триває. Окупанти атакують у районі кордону Харківської та Луганської областей. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 30 січня йдеться, що глава ГУР МО Кирило Буданов заявив, що наступ російських сил триває. ЗС РФ хочуть вийти до річки Жеребець і до адміністративного кордону Луганської та Донецької областей.

За словами Буданова, росіяни не зможуть досягти цих цілей і, найімовірніше, будуть "повністю виснажені" до початку весни.

У ISW зазначили, що російські війська активізували наступальні операції на цьому напрямку з початку січня 2024 року. Окупанти нещодавно досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп'янська на критичному маршруті P07 Куп'янськ-Сватове біля Крохмального. Також вони посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл.

Аналітики зазначили, що росіяни зможуть домогтися успіхів тактичного рівня, але у них не вийде розвинути їх у щось більш масштабне. Частини 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу РФ активно діють у районі Куп'янська. Вони здатні проводити лобові атаки піхотою, але не продемонстрували здатності проводити великомасштабні механізовані маневри. Ці сили розгорнуті на цьому напрямку понад рік тому.

Раніше у ЗСУ повідомляли, що під Роботиним ЗС РФ використовують проти ЗСУ хімічну зброю. Російський дрон знаходить бліндаж ЗСУ і скидає поруч хімічну гранату, а коли бійці намагаються евакуюватися, їх атакують FPV-дронами, розповів лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс".