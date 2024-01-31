"Не вийшов з машини — прострелили коліно": командир ТрО закликав посилити мобілізацію (відео)

Командир черкаської 118-ї бригади ЗСУ Анатолій Стуженко порівняв Україну з Ізраїлем і наголосив, що демократичні методи не допоможуть під час війни.

Якщо військовозобов'язаний відмовляється контактувати з представником Територіального центру комплектування (ТЦК) і не виходить з машини, то може отримати кулю в коліно. Якщо не хоче воювати, то нехай називається жінкою і "шиє для армії". Якщо і далі "гратись в демократію", то Україна перетворить в Маріуполь. Тоді усі чоловіки опиняться у ЗС РФ і будуть воювати, а їм, тепер вже в спину, стрілятимуть загороджувальні загони. Свою позицію щодо посилення мобілізації в Україні командир 118 окремої бригади Територіальної оборони (ТрО) з Черкас, полковник Анатолій Стуженко висловив у інтерв'ю порталу "Вісімнадцять три нулі".

Анатолій Стуженко відреагував на велику кількість порад у мережі, коли спікери пояснюють чоловікам, що їм потрібно говорити, коли вони зустрічаються з працівниками ТЦК. На його думку, мобілізацію не потрібно проводити "демократично". Тому, наприклад, якщо військовозобов'язаний відмовляється вийти з машини, то його можна підстрелити. Крім того, чоловіки можуть "вдягнути спідниці і щось шити, як жінки".

"Повинно так бути: не вийшов з машини — прострілили коліно. І тільки так. Інакше ми не переможемо. [Потрібна] жорстка мобілізація. Якщо не можеш, ти приходиш і відверто кажеш: я краще вдягну спідницю, буду ходити в спідниці і буду шити для військових, ще щось робити, я чоловік, але буду ходити в спідниці".

Якщо діяти демократично, вважає полковник, то військових "будуть пинати ногами", а потім Україну окупує Росія і "пожене" українців воювати вже у своїй армії. Тоді їм вже не стрілятимуть в ноги, а загороджувальні загони стрілятимуть в спину.

"Завтра може настати таке як в Маріуполі. Якщо ми впадемо, то всіх оцих диванних зберуть в одну кучу, одягнуть в їхню зелену вонючу форму, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу. Тільки за ними, за спинами, буде стояти хтось, хто буде стріляти їм в спину, щоб вони йшли — це заградзагони", — продовжив він.

Відповідаючи на питання журналістки щодо посилення мобілізації, Стуженко також згадав досвід Ізраїлю, а також бійців ЗСУ, які третій рік, без упину, стоять на лінії фронту.

"Стали вони і до сьогоднішнього дня стоять. Але ж вони не сталеві", — додав офіцер.

Тим часом деякі чоловіки "продають шаурму при дорозі", а замість них ідуть воювати 18-19 річні дівчата, — відзначив командир 118 бригади Тероборони.

Анатолій Стуженко про прострілювання ніг - див. на таймкоді 31:02

Анатолій Стуженко — полковник ЗСУ, який з 2018 року очолює черкаську 118 бригаду Тероборони. За час повномасштабного вторгнення бійці цього підрозділу вели бойові дії під Попасною, потім тривали час втримували позиції на іншій ділянці фронту у Луганській області.

Мобілізація в Україні — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про низку інцидентів, які стаються під час спілкування працівників військкоматів з військовозобов'язаними. Наприклад, жителі Одеси 9 січня опублікували відео, на якому у чоловіка намагаються перевірити документи, а він відмовляється виконувати прохання службовця. На іншому відео — спроби військових витягнути громадянин з тролейбуса. Також у мережі з'явився запис, як один з затриманих пояснює свою поведінку: каже, що він боявся і в нього спрацював інстинкт самозбереження.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний заявив, що Україні потрібна мобілізація, оскільки у Росії після президентських виборів планують набрати в армію ще пів мільйона росіян. У Верховну Раду надійшов законопроєкт №10378, у якому ідеться про запровадження певних змін, які допоможуть набрати людей в українську армію — після розгляду у профільному комітеті його завернули на доопрацювання.

Нагадуємо, 30 січня законопроєкт про посилення мобілізації повернувся на розгляд народних депутатів. Серед пропозицій, які вони мають розглянути — зниження мобілізаційного віку до 25 років та посилення відповідальності за ухилення.