"Через страх і самозбереження": затриманий ТЦК одесит вибачився за поведінку (відео)

Зі слів одесита, він має позитивне ставлення до військкомів та поліцейських. До того ж не хоче, щоб у когось були через нього проблеми, тому самостійно прийде в ТЦК для отримання повістки.

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Житель Одеси, на якого вдягнули кайданки та відвезли у невідомому напрямку, щоб вручити повістку, записав відео з поясненнями. На відео чоловік заявив, що його мотивувало опиратись працівникам Терцентру комплектування. Також пообіцяв, що сам піде до військкома. Запис пояснень та вибачень одесита опубліковано у Telegram-каналі "Х* Одеса".

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На відео чоловік стоїть у невідомому приміщенні. З його слів, у нього немає "упереджених відношень" до працівників поліції та військкомату. Також пояснив, чому опирався врученню повістки працівниками ТЦК: тому, що був "у стані страху та самозбереження".

Одесит запевнив, що самостійно прийде до Теркомісії, щоб "вирішити питання". Запевнив, що він не хотів нікому зашкодити.

"Я законослухняний громадянин і не хочу, щоб хтось постраждав у даній ситуації", — сказав чоловік.

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Зазначимо, про інцидент з затриманням одесита стало відомо 14 листопада. У соцмережах опублікували відео, на якому працівники ТЦК затримали невідомого чоловіка, повалили його на землю, вдягнули наручники, а потім посадили до авто і відвезли у невідомому напрямку. При цьому люди у формі заявили, що везуть людину на зустріч з адвокатом, оскільки він ухилявся від візиту у військкомат.

Представники Одеського обласного ТЦК та СП прокоментували ЗМІ інцидент. Зокрема вказали, що "з'ясують обставини". При цьому на сторінці Facebook військкомату не згадується подія на вулиці Одеси. Натомість є допис від 14 листопада, у якому розповідають про "агітаційну роботу", яку проводять серед громадян.

Незабаром після оприлюднення відео з жорстким затриманням військовозобов'язаного одесита з'явилась реакція ДБР. Правоохоронці зазначили, що розслідують події: опитали учасників та свідків.

Нагадуємо, раніше Фокус публікував перелік випадків, за яких чоловік може отримати відстрочку від мобілізації, бронювання або бути повністю знятим з обліку. Зокрема, публікували список хвороб, які дають право відтермінувати призов до лав ЗСУ. Також є список умов, при виконанні яких можливе бронювання.