ЗС РФ обстріляли Покровськ: "Іскандери" та С-300 вдарили по житлових будинках (фото)

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено промислове підприємство, житлові будинки та автомобілі. Одна людина отримала важкі поранення і перебуває у лікарні.

Увечері 30 січня ЗС РФ обстріляли ракетами місто Покровськ у Донецькій області. Внаслідок російського удару пошкоджено житлові будинки у центрі міста, отримали поранення шість громадян, з них один — у важкому стані. Про деталі нічного обстрілу розповіли у Telegram-каналі Покровської міської військової адміністрації.

У дописі вказано, що ворог вдарив по місту приблизно о 22:00. Ракети поцілили по центральних кварталах населеного пункту. Пошкоджено п'ять будинків, поранено шестеро осіб. Крім того, відбулось аварійне знеструмлення на восьми вулицях — наслідки російського обстрілу ремонтують бригади РЕМ. Зазначається, що протягом січня 2024 року ЗС РФ вже сім разів завдавали ударів по громаді.

На світлинах, опублікованих Покровською ОВА, можна побачити руйнування, яких завдали російські снаряди. Зокрема, в будинках вибито шибки, а подекуди — вирвані рами з вікон. Також помітно пошкодження дахів.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін зазначив, що ворог випустив по Покровському дві ракети: тип — не уточнив. Також повідомив, що від російських обстрілів загинув один цивільний у Авдіївці. Від ударів ЗС РФ протягом минулої доби постраждали й інші населені пункти: біля Мар'їнки — Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка, також — Курахове (за 11 км від лінії фронту) та Удачне (за 50 км).

Пресслужба Донецької обласної прокуратури у Telegam-каналі відомства вказала, що росіяни запустили по Покровську ракету "Іскандер" та С-300. Точний час удару — 22:30. Від обстрілу, крім житлових будинків та авто, постраждало не вказане промислове підприємство — там поранено охоронця. Інші п'ятеро постраждалих — чоловіки, віком від 33 до 57 років: вони отримали поранення. Наголосили, що одна людина перебуває у особливо важкому стані.

Покровське — місто у Донецькій області, розташоване на автошляху, який веде з Донецька, через Мар'їнку, у бік Павлограда. Відстань до лінії фронту — приблизно 40 км. До повномасштабного вторгнення у населеному пункті проживало близько 60 тис. осіб.

Де розташоване місто Покровськ Донецької області Фото: DeepState

Обстріл РФ — деталі

Зазначимо, в ніч на 31 січня росіяни запустили по українцях 20 дронів-камікадзе Shahed-136 та ракети "Іскандер-М", — розповіли у Повітряних силах ЗСУ. Вибухи лунали у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Вдалось збити 14 ворожих безпілотників.

Нагадуємо, в ніч на 30 січня ЗС РФ вдарили по Україні 35 дронами, вдалось збити 15. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що причина низької ефективності сил ППО — переорієнтація російських обстрілів, які почали концентруватись на прифронтових територіях.