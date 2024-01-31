У ЄС немає для України обіцяних 1 млн снарядів до березня, — Bloomberg (інфографіка)

За словами журналістів, Україна відчуває брак артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво важлива допомога з Європи і США зав'язла в процесі узгодження.

Європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до обумовленого раніше терміну — 1 березня 2024 року. До цього часу у країн ЄС набереться тільки 600 тисяч боєприпасів. Про це повідомляє Bloomberg.

За словами одного з європейських дипломатів, нещодавні хвилі російських ракетних атак забрали десятки життів у Києві, Харкові, Одесі та інших містах, оскільки українські системи ППО, які значною мірою покладаються на дорогі перехоплювачі, надані союзниками, не змогли знищити таку кількість зброї, що прилітала, як раніше.

У міру того як російське вторгнення триває майже два роки, бойові дії перетворилися на окопну війну з використанням безпілотників, що залишають мало шансів для кожної зі сторін застати зненацька іншу. Але для підтримки "активної оборони", як називають цей підхід, Україні необхідні постійні поставки артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які насилу забезпечують союзники.

Публічно українська влада заявляє, що продовжуватиме боротьбу з російськими силами вторгнення, навіть якщо союзники не нададуть їм підтримку. Але, за словами західних чиновників, які попросили про анонімність, ситуація на фронті стає дедалі жорсткішою, і ЗСУ ледве стримують російські війська.

Боєприпаси для України

За словами дипломатів, європейські союзники не дотягнуть до 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня. І це на тлі постійних виробничих затримок і побоювань з приводу виснаження власних запасів. Міністри оборони, що зустрічаються в Брюсселі цього тижня, можуть спробувати врахувати інші поставки, щоб збільшити загальну суму, але однаково не досягнуть мети в 1 мільйон, яку поставили 2023 року, підкреслили дипломати.

"Якщо в українських військ не буде снарядів, щоб продовжувати опір, Росія зможе продовжувати обстріл артилерією, поки її піхота атакує українські позиції. Це нечесний бій для українських захисників", — каже Енн Марі Дейлі, дослідниця з Rand Corp. і офіцер резерву армії США.

Як зазначають експерти агентства, проблеми виникають у той час, коли командування ЗСУ завершує розробку планів з утримання майже тисячокілометрової лінії фронту, намацуючи слабкі місця в російській обороні, але не намагаючись здійснити серйозний прорив.

Інфографіка: Bloomberg Фото: Скриншот

Водночас, стверджує Bloomberg, сили Москви занадто пошарпані, щоб домогтися значних успіхів. Причому Кремлю, найімовірніше, доведеться мобілізувати додаткові війська, щоб закріпити так звані успіхи.

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачав надання Україні 1 мільйона снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, йшлося про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів. Цей план взялися виконати до березня 2024 року.

Наприкінці листопада єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств в ЄС становитиме понад мільйон артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

Допомога Україні: невже глухий кут

У Вашингтоні пакет допомоги на суму 60 мільярдів доларів уже кілька місяців перебуває в глухому куті через внутрішню боротьбу в американському політикумі. Хоча адміністрація Байдена все ще говорить Україні та іншим союзникам, що розраховує зрештою отримати схвалення, на думку агентства, сумніви зростають у міру того, як набирає обертів президентська кампанія в США.

"Без цього, просто кажучи, все, чого досягли українці і чого ми допомогли їм досягти, опиниться під загрозою", — заявив у понеділок, 29 січня, держсекретар США Ентоні Блінкен, беручи участь у пресконференції разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

В Європі лідери Євросоюзу зберуться 1 лютого на екстрений саміт, щоб спробувати подолати опір проросійського уряду Угорщини в питанні виділення допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Якщо ця спроба не увінчається успіхом, ЄС доведеться шукати спосіб фінансувати допомогу без Будапешта. У будь-якому разі, ЄС має намір схвалити допомогу до кінця лютого, сказав один із європейських чиновників.

Однак західні дипломати, як зазначає агентство, вважають, що навіть якщо допомогу ЄС буде надано, відсутність підтримки з боку США ЗСУ відчують на полі бою вже до кінця весни.

"Наступні кілька місяців стануть вирішальними. Навіть якщо нам пощастило і досі щастить на сильну американську підтримку, це насамперед наша проблема", — заявив у вівторок, 30 січня, президент Франції Еммануель Макрон.

Перспективи війни

Наскільки стало відомо Bloomberg, США домагаються від Києва більш чіткого викладення плану воєнних дій на 2024 рік, з огляду на обмеження в підтримці. Офіційні особи очікують поєднання постійного тиску на лінії фронту з більш таємними операціями та ударами дальнього радіусу дії в глибині російських кордонів. У деяких із цих атак Україна використовувала зброю власного виробництва, що завдало удару по лініях постачання і базах Москви, Петербурга і похитнуло контроль РФ над Чорним морем.

На думку представників союзників, зазначає агентство, оборонна тактика, хоча й не забезпечує тих реальних проривів, які допомогли Україні завоювати міжнародну підтримку в перший рік війни, у підсумку послабить здатність Росії продовжувати боротьбу.

За словами західного чиновника, в останні місяці Київ також створив деякі запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання своїх військ. Але цього недостатньо, щоб компенсувати брак артилерійських снарядів. За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, українські війська випускають у середньому лише на третину більше снарядів, ніж російські.

"Україна неминуче опиняється в стратегічній обороні. Однак за наявності достатньої кількості сучасного високотехнологічного обладнання, отриманого від союзників, вона цілком може завдати значної шкоди росіянам", — каже Бен Баррі, фахівець із наземних озброєнь із Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

Москва ж, за оцінками Естонії, має отримати близько 4,5 мільйона снарядів завдяки власному виробництву і поставкам із Північної Кореї. Bloomberg підкреслює, що Путін практично повністю перевів російську економіку на воєнну основу. І хоча досконаліші гаубиці та прицільне обладнання України дозволяють її військам не витрачати стільки снарядів, скільки Росії, щоб завдати тієї самої шкоди, нестача кількості не може бути повністю подолана.

За словами західних чиновників, знадобляться роки, щоб відновити тисячі танків та іншої зброї, втраченої Росією під час бойових дій. Водночас, за даними США, РФ втратила понад 315 тисяч солдатів убитими і пораненими. Крім того, за інформацією української розвідки, останнім часом російські війська також страждають від спалахів хантавірусу — виснажливої хвороби, поширюваної мишами в окопах.

Проте Київ сподівається, що, якщо підтримку союзників зрештою буде схвалено, Україна зможе відновити свої сили і посилити тиск на Росію.

Нагадаємо, 29 січня Rheinmetall анонсував будівництво нового заводу для виробництва боєприпасів.

Також ЗМІ писали, що в Україні розгорнуть системи ППО Skynex, які зможуть захищати об'єкти критичної інфраструктури.

28 січня повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців "провалити" військову допомогу Україні.