"Ситуація критична": Україні бракує боєприпасів та зенітних ракет, – Bloomberg

За даними журналістів, ситуація на фронті стає важчою, а західні партнери не змогли передати 1 млн боєприпасів за рік.

Затримки постачань від західних партнерів призводять до того, що Україні критично бракує боєприпасів та зенітних ракет для ППО. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У виданні стверджують, що президент України Володимир Зеленський хотів поміняти головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу особу, бо лідер держави шукає сміливіший підхід до війни. Повномасштабна війна триває вже майже третій рік, бойові дії переросли в окопну війну з безпілотниками, що не дає жодній зі сторін шансу на прорив.

Україна веде активну оборону, що потребує постійне постачання артилерійських та інших боєприпасів, що намагаються постачати партнери. Публічно українські офіційні особи кажуть, що вони продовжать боротьбу навіть якщо партнери перестануть допомагати. Проте звіти з фронту, стверджують журналісти, свідчать про погіршення ситуації на фронті. Ситуація стає "жахливішою", але Сили оборони намагаються стримувати російські війська.

Також нещодавні масовані обстріли забрали життя десятків людей. Заявляється, що причина цьому дефіцит боєприпасів. Протиповітряна оборона України покладається на дорогі зенітні ракети західних країн. В останніх обстрілах кількість перехоплених російських ракет була меншою, ніж раніше.

З обіцяного на початку минулого року 1 млн боєприпасів країни ЄС наразі передали близько 600 тисяч. Вже офіційно заявлено, що досягти такої маси снарядів не вдасться до 1 березня 2024 року. Для України виникають труднощі на фронті довжиною 1000 км.

Київ сподівається, що якщо підтримка союзників буде остаточно схвалена, він зможе відновити свої сили та посилити тиск на Росію. За словами офіційних осіб, винищувачі F-16 надійдуть на озброєння пізніше цього року. Вони допоможуть Україні кинути виклик авіації Росії.

Нагадаємо, 31 січня Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над варіантами для вирішення питання із затримками постачання боєприпасів.

29 січня Rheinmetall анонсував будівництво нового заводу для виробництва боєприпасів.