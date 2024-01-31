Росіяни агітують студентів у Криму ставати операторами FPV-дронів, — ЦНС

Як зазначають координатори підпілля, відповідні тренування окупанти проводять на полігоні поблизу Севастополя, а по завершенню "курсів" учасникам пропонують підписати контракт зі російською армією.

Російські окупанти на території тимчасово окупованого Криму проводять агітацію до Збройних сил країни-агресора серед студентів, зокрема шукають охочих стати операторами безпілотних літальних апаратів. Про це у середу, 31 січня, повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

"У тимчасово окупованому Криму ворог проводить агітацію до ЗС РФ серед студентів так званих університетів. Студентів набирають на курси з оперування FPV-дронами", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають координатори підпілля, відповідні тренування окупанти проводять на полігоні поблизу Севастополя.

Крім того, у ЦНС додали, що по завершенню "курсів" учасникам пропонують підписати контракт зі російською армією.

"Таким чином росіяни вкотре намагаються вирішити своє імперські проблеми за рахунок поневолених народів й порушують міжнародне право, яке забороняє набирати до лав окупаційної армії населення захоплених районів", — наголошують у пресслужбі.

Нагадаємо, 29 січня у Центрі національного спротиву повідомили, що ворог хоче відправити російських студентів як різноробочих на тимчасово окуповані території. Противник планує використовувати "будівельні загони" як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів та будівництва укріплень.

20 січня у ЦНС розповіли, що росіяни вирішили залучити пенсіонерів для поширення пропаганди на тимчасово окупованих територіях. Літні люди здійснюватимуть агітацію за президента РФ Володимира Путіна та отримуватимуть за це додаткові продуктові набори й ліки.