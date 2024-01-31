Краще не стало: в Індії створили гібридний танк Т-79 на базі Т-72 та Т-90 (відео)

В індійській армії є близько 2000 танків Т-72М1. Армія хоче модернізувати радянську машину, тому встановила башту від Т-90С.

Приватна індійська компанія AVNL розробила гібридний танк, схрестивши Т-72 та Т-90 й дала назву машини Т-79 Kumbhkaran або ж Nigama. Про це повідомляє портал Defence 24.

В мережі Х зʼявились світлини, на яких зображено незвичний гібрид танка Т-72М1 з баштою від Т-90С Bhishma. Він отримав назву Т-79 Kumbhkaran. Перші відомості про створення машини зʼявились на початку 2023 року, тоді повідомлялось, що танк перебував на фінальній стадії випробувань. Він нібито мав надійти на озброєння індійської армії.

Т-72 Ajeya в індійській армії близько 2000 одиниць. Індія шукає варіанти для модернізації танкового парку. Потрібно було дешеве та масове рішення. Вибір башти від Т-90 пояснюється тим, що країна самостійно її виробляє по російській ліцензії. Після інтеграції башти в корпус жодних змін у шасі не було внесено.

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Стандартна маса Т-72 складає 43,8 тонни, а з новою баштою вона зросла на 2 тонни. При незмінній силовій установці Т-72 став важчим, впала кількість кінських сил на тонну маси. Тому Індія отримала танк з гіршою прохідною здатністю, ніж у радянського Т-72. Проте встановлення нової башти, як заявляється, покращило вогневу міць та ситуаційну обізнаність екіпажу Т-79. Не виключено, що Індія постачатиме машину на експорт, де також використовуються радянські танки, наприклад, Азербайджан, Вірмені, Алжир, Туркменістан, Вʼєтнам чи навіть РФ.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ писали, що в Індії розпочалися випробування легкого танка Zorawar.

Також в Індії успішно випробували нову систему ППО Arash-NG, яка здатна уражати цілі в радіусі 80 км.