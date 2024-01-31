Проти шахрайства: в Міноборони розповіли про наслідки зустрічі з представниками Пентагону (фото)

Українські посадовці запевнили інспектора з Міноборони США, що у квітні 2024 року в країні запрацює особлива система, яка не допустить корупції та шахрайства.

Команда Міністерства оборони Україна, очолювана міністром Рустемом Умєровим, завершила спілкування з генеральним інспектором з Пентагону Робертом Сторчем, який прибув з США. Урядовці уклали меморандум, у якому зафіксували, за чим потрібно стежити українцям, отримуючи американську допомогу. Про деталі зустрічі та підписаного документа розповіла пресслужба Міноборони на порталі відомства.

За підсумками зустрічі підписали меморандум про взаєморозуміння, який підтвердив намір й надалі стежити за витрачанням міжнародної військової допомоги.

Основні пункти меморандуму спрямовані на запобіганні та виявленні корупції та шахрайства:

США та Україна будуть регулярно обмінюватись інформацією;

будуть проводити спільні заходи, щоб виявляти порушення;

запровадять спеціальний механізм, щоб обмінюватись запитами;

запланують певні періодичні зустрічі, щоб уточнювати майбутні цілі.

Документ підписали два посадовці: з боку України — очільник головної інспекції Міноборони, адмірал ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, з боку США — головний інспектор міноборони США Роберт Сторч.

Роберт Сторч підписує меморандум із Міноборони України Фото: Міноборони України

Пресслужба Міноборони України також вказала, що візитерам з США розповіли про заходи, які вживаються для контролю за витратами у сфері оборони. Їх запевнили, що кінця квітня в Україні почне працювати спеціальна система, яка зробить неможливими будь-які зловживання, злочини та порушення. Зокрема, будуть діяти наступні механізми:

система нагляду;

менеджмент ризиків;

запобігання корупції;

демократичний контроль.

На світлинах з місця подій можна побачити, що у зустрічі, крім Умєрова та Воронченка, брали участь заступники — Юрій Джигир та Станіслв Гайдер. З США, тим часом, крім представника Пентагону, прибули представники Держдепартаменту та Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Рустем Умєров та його заступники під час наради з Робертом Сторчем Роберт Сторч та інші представники США Рустем Умєров під час наради

Зазначимо, Роберт Сторч вже відвідував Україну з метою перевірки витрачання міжнародної допомоги. Попередній його візит відбувся 28 січня 2023 року: за підсумками повідомив, що порушень не відшукав.

США та Україна — деталі

Зазначимо, у США вже пів року відкладається виділення Україні пакету допомоги розміром 61 млрд дол. Рішення блокується на рівні Палати представників Конгресу, де представники Республіканської партії продовжують перемовини щодо міграційного законодавства. Тим часом у Пентагоні підтвердили, що вже не мають ресурсів для надсилання в Україну нових партій озброєння.

Нагадуємо, 31 січня в Україну прибула заступниця Державного секретаря Вікторія Нуланд. Крім того, цього ж дня стало відомо про виділення нового пакета допомоги від Німеччини: у ньому ж ракети ППО, але немає великої кількості артилерійських снарядів.