"Виникне центр сили": Орбан виступив із заявою про членство України в ЄС

За словами угорського прем'єра, після вступу України всередині Євросоюзу буде створено коаліцію держав, у якій США домінуватимуть у військовому, політичному та економічному планах.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що приєднання України до Європейського союзу "просуватиметься відносно швидко", незважаючи на вето з боку Угорщини. На думку Орбана, Будапешт не зможе значно ускладнити цей процес. Про це він заявив на закритому парламентському засіданні перед самітом Європейської ради навесні 2023 року, передає видання Telex.

На цьому засіданні Орбан наголосив, що, незважаючи на своє переконання в тому, що Угорщина може досягти певних успіхів, вона не здатна поставити істотну перешкоду на шляху України до вступу в Європейський союз. Прем'єр-міністр заявив, що попри заперечення з боку його країни, "просування членства України в ЄС через Угорщину" буде відносно швидким процесом.

Пізніше він висловив свою думку щодо геополітичних ризиків цього сценарію. Орбан зазначив, як повідомляє видання, що в разі вступу України до Європейського союзу виникне "центр сили", де США відіграватимуть домінуючу роль як у військовому, так і в політичному, а також в економічному аспекті.

Згідно з висловлюванням Орбана, процитованим виданням Telex, "до цієї північно-центрально-європейської зони буде включено три країни Балтії, Польщу, Україну (яку Росія позбавила частини території), а також Румунію, хоча і меншою мірою. Ці країни мають тісніші зв'язки зі США, ніж із Росією".

Нагадаємо, 14 грудня Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. За словами президента України Володимира Зеленського, це рішення стало "перемогою всієї Європи".

15 грудня у ЗМІ повідомили, що Україна навряд чи зможе вступити до ЄС до 2030 року. Однією з причин цього журналісти вважають війну та бідність у країні. Зокрема, "вартість" членства України в Євросоюзі називають — 186 мільярдів євро.