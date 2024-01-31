Чи повернулись в Україну люди зі "списку" Іл-76: представник ГУР пояснив, як пройшов обмін

Людей, які були у списку на обмін 24 січня, під час обміну 31 січня не повернули, заявив речник ГУР. Також він не підтвердив, що вони дійсно могли перебувати на борту літака Іл-76, який розбився під Бєлгородом.

Речник Головного розвідувального управління (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов розповів, чи є люди зі "списку" Іл-76 серед тих, кого РФ повернула під час обміну 31 січня. Короткий коментар посадовця навели на порталі "Голос Америки".

Журналісти запитали Юсова щодо долі людей, яких мали повернути в Україну 24 січня, але не повернули після падіння Іл-76 у Бєлгородській області.

"Людей, які були у попередньому списку на обмін, під час цього обміну не повернули", — навели на порталі коментар представника ГУР.

Інших подробиць обміну 31 січня або авіакатастрофи 24 січня посадовець не навів.

Падіння Іл-76 — деталі подій 24 січня

Зазначимо, про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області стало відомо вдень 24 січня. На відео з місця подій видно дим та полум'я на місці авіакатастрофи: ніхто не вижив, — повідомили росЗМІ. Тоді ж російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала список з 65 українських полонених. З її слів, ці люди були на борту повітряного судна. Інших доказів інциденту, крім слів Симоньян, у Кремлі не навели.

Тим часом експерти повідомили, що удар по Іл-76 могли завдати ракетою ЗРК Patriot. Згідно з даними розвідки, на ньому могли перевозити ракети С-300 для ударів по території України. Крім того, розслідувачі з'ясували, що у день катастрофи борт прибув з Сирії, куди робив регулярні рейси.

Представники міжнародних організацій, ООН та МКЧХ, заявили, що їх не допускають до місця падіння і не долучають до розслідування. Також російська влада мала б видати Україні тіла, якщо вони є: цього не зроблено.

Обмін полоненими 31 січня

Вдень 31 січня президент України Володимир Зеленський повідомив про 50-ий обмін полоненими. Додому повернулись більш як 200 українців: бійців ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, прикордонники, тероборонівці тощо. Серед військових — захисники острова Зміїний та "Азовсталі", заявив президент.

У Координаційному штабі з питань поводження з полоненими розповіли про долю українського захисника, якого повернули на батьківщину. Чоловік перебував на "Азовсталі", разом з дружиною потрапив у полон, потім дружину повернули. 14 січня жінка разом з дитиною загинула у Дніпрі, коли по житловому будинку вдарила російська ракета.