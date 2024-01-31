Зник на початку повномасштабного вторгнення: пес-поводир повернувся додому через майже 2 роки (відео)

Золотого ретривера знайшли військові, і весь цей час пес жив у них. Нещодавно вони побачили оголошення, що собаку розшукує власник.

Собака-поводир, який зник на Київщині в перші дні повномасштабного вторгнення, повернувся до свого господаря через майже 2 роки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Золотистий ретривер злякався перших пострілів і вибухів 24 лютого 2022 року і втік від свого господаря — незрячого чоловіка з Дніпропетровщини, який приїхав в лютому до кінологічного центру у Вишгороді у справах.

Власник собаки Сергій Гаврилюк до останнього не вірив, що втратив свою улюбленицю і помічницю Плюшу. Він постійно її розшукував.

Як виявилося, за два дні після зникнення Плюшу знайшли і прихистили в себе військові, і весь цей час вона перебувала у них.

Нещодавно вони побачили оголошення про розшук собаки. Бійці перевірили чіп Плюши у ветеринара, і він показав дані, які збігались з даними в оголошенні.

Військові звернулися до кінологічного центру, у якому виховували собаку, а кінологи зателефонували власнику — Сергію.

Власник Плюші Сергій за цей час вже завів ще одного собаку — вівчарку, яка стала його очима. Він сподівається, що його улюбленці потоваришують.

Нагадаємо, що 15 грудня у Києві під час обстрілу дітей не пустили в укриття через собаку. Правоохоронці відкрили справу.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі помер пес на прізвисько Крим, який оплакував господарів, що загинули внаслідок ракетного удару 22 вересня.