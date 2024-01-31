Студента денної форми мобілізували в Ужгороді: рішення суду з'явилося через 1,5 роки

Хлопець півтора роки прослужив в підрозділі ТРО, а за цей час його відрахували з навчального закладу, бо він не міг приділяти час навчанню, перебуваючи на фронті.

В Ужгороді ТЦК та СП мобілізував до лав Сил оборгни 19-річного студента денної форми навчання. Півтора роки він у суді добивався справедливості. Про це повідомляє Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Представники ТЦК забрали 19-річного студента Володимира просто з вокзалу в Ужгороді. Того ж дня хлопця внесли до списку військовозобов’язаних, а згодом — відправили у підрозділ територіальної оборони. Оскільки законодавство України не передбачає мобілізацію студентів денної форми навчання, то хлопець подав на ТЦК до суду. Справу розглядали майже півтора роки.

Затримали просто на вокзалі

19-річний студент навчався на денній формі в одному з харківських вишів. У березні 2022 року після того, як ЗС РФ почали активно обстрілювати Харкоів, він з мамою евакуювався до Закарпатської області. На вокзалі хлопця зустріли представники поліції та ТЦК і забрали його до військкомату, хоча хлопець розповів, що навчається на денній формі та показав свій студентський квиток.

Проте, працівники ТЦК внесли його до списку військовозобов’язаних і направили до військової частини. Командир військової частини, своєю чергою, зарахував Володимира до особового складу і призначив студента на посаду кулеметника.

"Йому спочатку в ТЦК сказали, що він може надати військовій частині документи, які підтверджують його статус студента, й що після цього його звільнять. Володимира ж мобілізували за один день і формально навіть документів про проходження військово-лікарської комісії не надали. Але такої підстави для звільнення з військової частини, як навчання, немає. Тобто йому одразу сказали неправду", — розповідає адвокат громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини у Чугуєві Роман Лихачов.

Відслужив кулеметником і відрахували з університету

Стороні захисту хлопця важко було зібрати документи для суду, оскільки в Ужгородському РТЦК відмовлялися видавати потрібні довідки, а серед документів було підтвердження, що справа Володимира відсутня в Ужгородському РТЦК. Він навчався в Харкові, і його справа з усіма документами була там.

Суд затягнувся на півтора роки. Серед відповідачів справи були і Ужгородський РТЦК, і військова частина, до якої призвали Володимира. За весь час відбулося шість засідань.

"Затримка виникла зокрема через те, що на деякі засідання не з’являлися представники ТЦК, на деякі — військової частини. Також вони затягували з наданням потрібних документів", — пояснює Роман Лихачов.

Серед документів, які розглядав суд, була власноруч написана Володимиром заява про призначення його для проходження військової служби датована 4 березня, що не збігалося з днем, коли Володимира вже направили до військової частини.

"Проблема законодавства ще в тому, що коли незаконно мобілізують осіб, які мають право на відстрочку, військова частина не може їх самостійно звільнити, навіть якщо бачить порушення з боку ТЦК. Їхнє звільнення може відбутися тільки у судовому порядку. Тобто людина повинна йти до суду і доказувати, що дії ТЦК незаконні. Цей процес, як у випадку Володимира, може затягнутися. Водночас людина служить, часто на передку і подібні дії або бездіяльність можуть призвести до смерті людини", — говорить адвокат.

Адвокат Роман Лихачов

До свого звільнення Володимир прослужив півтора року, він воював кулеметником. За цей час хлопця відрахували з навчального закладу, бо він не міг приділяти час навчанню, перебуваючи на фронті.

У вересні 2023 року хлопця виключили зі списків особового складу та звільнили зі служби за рішенням суду. Суд задовольнив позов частково та постановив виплатити компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень.

Зараз Володимир повертається до цивільного життя, планує поновитися в університеті і закінчити навчання. У 21 рік Дядюх має посвідчення учасника бойових дій.

Нагадаємо, що в Україні засудили чоловіка, який не очікував, що його можуть мобілізувати до 27 років.

Раніше в Україні покарали чоловіка, від якого відмовилась частина. Українець вже отримував "бойові повістки" із запрошенням на 5 та 6 липня. З його слів, він приходив у пункт збору і був направлений у військову частину, але там призовника не прийняли.