ЗС РФ скинули авіабомбу на лікарню в Харківській області, є постраждалі (фото)

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок удару довелося евакуювати з будівлі лікарні 38 осіб. Чотирьом людям знадобилася медична допомога.

Російські окупанти 31 січня о 21:50 скинули авіабомбу на території лікарні в селі Великий Бурлук у Харківській області. Про це повідомив голова Обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, керовані авіабомби потрапили на території цивільної лікарні.

"Проведено евакуацію 38 осіб, з них п'ять — працівники закладу, чотирьом на місці надали першу медичну допомогу. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах. Ліквідація наслідків триває", — повідомив він.

Також у ДСНС підтвердили, що внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по території цивільної лікарні в селищі Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медустанови, вікна та дах.

Удар по Харкову

Крім того, того ж дня ввечері російські війська атакували територію України дронами-камікадзе Shahed. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок удару по місту постраждала цивільна інфраструктура.

"Харків знову під ударом. Попередньо — "шахедами". Попередньо є влучання по цивільній інфраструктурі. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", — написав він.

Раніше повідомлялося, що в Бериславі окупанти скинули вибухівку на мотоцикл із людьми. За даними глави адміністрації Олександра Прокудіна, постраждалих госпіталізували з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.